Экономика
ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодамКоммерсантъ 09:09
Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы. Тестирование будет проходить в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве.
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Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Театры
Труппе Волковского театра представили нового худрука
В понедельник, 19 августа, труппе Волковского театра представили нового художественного руководителя Сергея Пускепалиса.
Обновлено в 08:39
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин прибыл во Францию с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом, сообщает "Россия 24".
Обновлено в 10:19
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
В результате ДТП с автобусом дагестанских паломников в Саудовской Аравии погибла одна женщина, еще две пострадали.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100%
Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.
Обновлено в 01:15
Политика
Россиянин Мефедов вышел из украинского СИЗО спустя пять лет
Фигурант дела «2 мая» в Одессе, россиянин Евгений Мефедов и еще один «куликовец» Сергей Долженков вышли на свободу из СИЗО Николаева.
Обновлено в 09:32
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Политика
Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму
"Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 7 созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Антона Шипулина будет рассмотрен Свердловским областным судом 21 августа в 14.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала поклонникам о своем похудении
Вокалистка Анна Семенович выложила видео во время прогулки и рассказала поклонникам хорошую новость, что похудела на 3 килограмма.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Медики рассказали об опасности валидола и корвалола
Как отмечают медики, валидол опасен тем, что замещает в домашней аптечке нитроглицерин — действительно эффективное для сердечников лекарство.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Политика
В объединенной редакции РБК сменилось руководство
Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Самарской области обнаружен схрон с оружием
"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в одном из заброшенных домов поселка Журавлинский Сызранского района обнаружен так называемый схрон", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Взрыв под Северодвинском сломал «радиационную» станцию в Кирове
Две станции мониторинга радиации в России — в Дубне и Кирове — перестали передавать данные после взрыва ракеты под Северодвинском, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 09:14
Экономика
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в июле в 1,7%
Рост ВВП РФ в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне. Такая оценка содержится в материалах Минэкономразвития.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40