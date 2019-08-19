Экономика

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодамКоммерсантъ 09:09

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы. Тестирование будет проходить в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Группа «М.Видео–Эльдорадо» запустила оплату товаров по QR-кодам

Retailer.ru10:33

«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

Finam.Ru08:11

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам

Коммерсантъ09:09

ВТБ и «М.видео-Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

Ведомости08:57

В «М.Видео» и «Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

Rambler News Service08:25

«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

CNews08:12

ВТБ с «М.Видео-Эльдорадо» запускают тестирование оплаты по QR-кодам

DP.RU10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Обновлено вчера в 10:19
Театры

Труппе Волковского театра представили нового худрука

В понедельник, 19 августа, труппе Волковского театра представили нового художественного руководителя Сергея Пускепалиса.
Обновлено в 08:39
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

При обстреле турецкого военного конвоя в Сирии погибли три человека

Обновлено в 07:38
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Финансы

ЦБ вновь повысил курс доллара и евро

Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Кино

Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс

Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика

Путин прибыл во Францию с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом, сообщает "Россия 24".
Обновлено в 10:19
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии

В результате ДТП с автобусом дагестанских паломников в Саудовской Аравии погибла одна женщина, еще две пострадали.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100%

Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.
Обновлено в 01:15
Политика

Россиянин Мефедов вышел из украинского СИЗО спустя пять лет

Фигурант дела «2 мая» в Одессе, россиянин Евгений Мефедов и еще один «куликовец» Сергей Долженков вышли на свободу из СИЗО Николаева.
Обновлено в 09:32
Политика

В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России

Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Политика

Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму

"Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 7 созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Антона Шипулина будет рассмотрен Свердловским областным судом 21 августа в 14.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:20
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала поклонникам о своем похудении

Вокалистка Анна Семенович выложила видео во время прогулки и рассказала поклонникам хорошую новость, что похудела на 3 килограмма.
Обновлено в 09:01
Здоровье

Медики рассказали об опасности валидола и корвалола

Как отмечают медики, валидол опасен тем, что замещает в домашней аптечке нитроглицерин — действительно эффективное для сердечников лекарство.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Политика

В объединенной редакции РБК сменилось руководство

Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Самарской области обнаружен схрон с оружием

"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в одном из заброшенных домов поселка Журавлинский Сызранского района обнаружен так называемый схрон", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках

Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Взрыв под Северодвинском сломал «радиационную» станцию в Кирове

Две станции мониторинга радиации в России — в Дубне и Кирове — перестали передавать данные после взрыва ракеты под Северодвинском, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 09:14
Экономика

Минэкономразвития оценило рост ВВП России в июле в 1,7%

Рост ВВП РФ в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне. Такая оценка содержится в материалах Минэкономразвития.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился

Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное