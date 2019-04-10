Экономика

ВТБ допускает продажу своего небольшого пакета акций в «Ленте»ТАСС 07:12

ВТБ допускает продажу своего миноритарного пакета акций ритейлера "Лента". Об этом журналистам сообщил глава банка Андрей Костин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ВТБ допускает продажу своего небольшого пакета акций в «Ленте»

ТАСС07:12

FT узнала о просьбе миноритариев «Ленты» остановить сделку с Мордашовым

РБКвчера в 19:37

Владельцы «Ленты» воспротивились продаже российскому олигарху

Lenta.ru02:25

Акционеры «Ленты» потребуют приостановить продажу ретейлера Алексею Мордашову

DP.RU03:35

FT: Миноритарии «Ленты» хотели бы продать сеть дороже

Красная веснавчера в 19:44

FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»

Коммерсантъ02:39

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Ведомостивчера в 15:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд

Обновлено вчера в 02:48
Общество

«Кейтеринбург» изменил питание детей в школах после «Золушки»

Оператор питания «Кейтеринбург», который забрал у скандальной «Золушки» последние школы № 140, 65, 10, 70, 173 и 175, показал журналистам еду, которую теперь предлагают детям.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Самогонный аппарат взорвался в квартире высокопоставленного силовика

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

В Шуе появится военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот»

В Шуе ведутся работы по созданию военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».
Обновлено в 04:35
Происшествия

Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля

Обновлено вчера в 16:03
Общество

Медведев рассказал, как однажды получил двойку в четверти

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев признался, что в выпускном классе получил по одному из предметов двойку в четверти, но к концу учебы "все зачистил".
Обновлено в 06:18
Технологии

Алгоритм Facebook нанес жителей Африки на карту

Разработчики из Facebook создали точную карту плотности населения большей части Африки, она охватывает около 1,3 миллиарда человек.
Обновлено в 07:00
Экономика

Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу

К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие

В МИД Турции пригрозили США найти замену истребителям F-35

Обновлено в 04:43
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Экономика

Мартовские праздники увеличили расходы россиян

Россияне с низкими доходами увеличили траты в марте больше остальных категорий населения - на 13,9 процента.
Обновлено в 03:25
Общество

Инструкцию по переходу на цифровое вещание разместят на билбордах

При выезде из Москвы на билбордах разместят инструкцию для дачников по переходу на цифровое вещание.
Обновлено в 06:33
Футбол

РПЛ по просьбе болельщиков перенесла матч ЦСКА – «Оренбург»

Пресс-служба Российской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением о переносе матча 23-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и «Оренбургом», который пройдет 13 апреля.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Наука

Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру

Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Гаджеты

LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем

В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
Обновлено в 05:47
Политика

В Совфеде оценили слова Помпео о ситуации с Голанами и Крымом

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» оценила слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что ситуация с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.
Обновлено в 07:44
Политика

Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников

Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено вчера в 08:41
Авто

Renault готовится представить в Китае бюджетный электрокар City K-ZE

Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено вчера в 10:35
Общество

Совфед одобрил закон о запрете хостелов

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:19
Гаджеты

Наушники Oppo O-Fresh стоят менее 20 долларов

Ассортимент компании Oppo сегодня пополнился смартфонов Reno, о котором чуть позже. А пока посмотрим на ещё одну новинку — наушники O-Fresh.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией

В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное