Экономика
ВТБ допускает продажу своего небольшого пакета акций в «Ленте»ТАСС 07:12
ВТБ допускает продажу своего миноритарного пакета акций ритейлера "Лента". Об этом журналистам сообщил глава банка Андрей Костин.
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Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд
Обновлено вчера в 02:48
Общество
«Кейтеринбург» изменил питание детей в школах после «Золушки»
Оператор питания «Кейтеринбург», который забрал у скандальной «Золушки» последние школы № 140, 65, 10, 70, 173 и 175, показал журналистам еду, которую теперь предлагают детям.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
В Шуе появится военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот»
В Шуе ведутся работы по созданию военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля
Обновлено вчера в 16:03
Общество
Медведев рассказал, как однажды получил двойку в четверти
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев признался, что в выпускном классе получил по одному из предметов двойку в четверти, но к концу учебы "все зачистил".
Обновлено в 06:18
Технологии
Алгоритм Facebook нанес жителей Африки на карту
Разработчики из Facebook создали точную карту плотности населения большей части Африки, она охватывает около 1,3 миллиарда человек.
Обновлено в 07:00
Экономика
Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу
К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Экономика
Мартовские праздники увеличили расходы россиян
Россияне с низкими доходами увеличили траты в марте больше остальных категорий населения - на 13,9 процента.
Обновлено в 03:25
Общество
Инструкцию по переходу на цифровое вещание разместят на билбордах
При выезде из Москвы на билбордах разместят инструкцию для дачников по переходу на цифровое вещание.
Обновлено в 06:33
Футбол
РПЛ по просьбе болельщиков перенесла матч ЦСКА – «Оренбург»
Пресс-служба Российской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением о переносе матча 23-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и «Оренбургом», который пройдет 13 апреля.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Наука
Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру
Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Гаджеты
LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем
В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
Обновлено в 05:47
Политика
В Совфеде оценили слова Помпео о ситуации с Голанами и Крымом
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» оценила слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что ситуация с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.
Обновлено в 07:44
Политика
Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников
Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено вчера в 08:41
Авто
Renault готовится представить в Китае бюджетный электрокар City K-ZE
Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Совфед одобрил закон о запрете хостелов
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:19
Гаджеты
Наушники Oppo O-Fresh стоят менее 20 долларов
Ассортимент компании Oppo сегодня пополнился смартфонов Reno, о котором чуть позже. А пока посмотрим на ещё одну новинку — наушники O-Fresh.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50