ВТБ допускает продажу своего небольшого пакета акций в «Ленте»ТАСС 07:12

ВТБ допускает продажу своего миноритарного пакета акций ритейлера "Лента". Об этом журналистам сообщил глава банка Андрей Костин.

ВТБ допускает продажу своего небольшого пакета акций в «Ленте»

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