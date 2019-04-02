«ВТБ Арена» примет Суперкубок РоссииSoccer.ru вчера в 11:09

с чего всё началось

Матч за Суперкубок России состоится 6 июля на "ВТБ Арене". Резервными стадионами выбраны «Ростов Арена» и «Волгоград Арена». Напомним, что "ВТБ Арена" должна была открыться после реконструкции матчем "Динамо" - "Спартак" 10 марта, однако из-за неготовности газона встреча была перенесена в Химки.

Спорт день за днем

Общество PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом России В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22.

Гаджеты Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Политика Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.

Политика Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».

Авто Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.

Общество В трети регионов России возросла смертность Смертность населения выросла в 32 регионах России за прошлый год — это почти треть регионов страны.

Авто Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа» Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".

Музыка Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.

Экономика Продажи Ozon.ru в 2018 году выросли на 73% Продажи интернет-ретейлера Ozon.ru в 2018 году показали рост 73% и составили без учета НДС 37,4 млрд рублей и 42,5 млрд рублей с НДС.

Кино Книги «Очень странные дела» выйдут на русском языке Первая книга автора Гвенды Бонд под названием «Подозрения» выйдет на русском языке этим летом.

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Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.

Политика ФПА просит не включать экспертные подразделения в Следственный комитет Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ не поддерживает законопроект о включении экспертных подразделений в состав Следственного комитета (СК) РФ, адвокатское сообщество отмечает, что, напротив, экспертов следует вывести из подчинения ведомствам, что обеспечит их независимость и объективность.

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Общество Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Происшествия Экс-глава Nissan может быть снова арестован Экс-глава Nissan Карлос Гон может быть арестован в Японии по новым обвинениям.

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Происшествия В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.

Происшествия Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой Информация о результатах вскрытия тел погибших при крушении самолета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева, появится 3 апреля, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Дармштадта.