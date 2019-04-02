Футбол
«ВТБ Арена» примет Суперкубок РоссииSoccer.ru вчера в 11:09
Матч за Суперкубок России состоится 6 июля на "ВТБ Арене". Резервными стадионами выбраны «Ростов Арена» и «Волгоград Арена». Напомним, что "ВТБ Арена" должна была открыться после реконструкции матчем "Динамо" - "Спартак" 10 марта, однако из-за неготовности газона встреча была перенесена в Химки.
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Местом проведения матча между чемпионом РПЛ и победителем Кубка России выбран новый стадион московского футбольного клуба «Динамо», расположенный в Петровском парке.RT на русскомвчера в 10:57
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