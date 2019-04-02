«ВТБ Арена» примет Суперкубок РоссииSoccer.ru вчера в 11:09

с чего всё началось

Матч за Суперкубок России состоится 6 июля на "ВТБ Арене". Резервными стадионами выбраны «Ростов Арена» и «Волгоград Арена». Напомним, что "ВТБ Арена" должна была открыться после реконструкции матчем "Динамо" - "Спартак" 10 марта, однако из-за неготовности газона встреча была перенесена в Химки.

Спорт день за днем

Общество В Екатеринбурге создан оргкомитет для подготовки заявки на универсиаду Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет по реализации заявочной кампании на право проведения в Екатеринбурге универсиады в 2023 году.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.

Общество ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением Более половины россиян (57%) считают драки в школах обычным явлением, а 41% - недопустимым, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Здоровье Как правильно есть, чтобы худеть: гормоны подсказывают распорядок дня Оказалось, что быстрее всего и без вреда для здоровья мыши худели, если их кормили по ночам и понемногу — примерно на тридцать процентов меньше, чем обычно.

Экономика Дмитрий Медведев прилетел в Пермь Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Общество Голикова: смертность выросла в 32 регионах России «За 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», — сообщила Голикова.

Общество PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом России В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22.

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Политика ЦИК Украины обработал 99,88% протоколов Центризбиркому Украины осталось обработать всего 0,12% протоколов, чтобы подвести итоги первого тура выборов президента страны.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Происшествия В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.

Политика Адвокаты защищают экспертизу от следователей В своем отзыве на документ палата напоминает, что по закону судебный эксперт «не может находиться в зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу».

Здоровье ООН: каждое четвертое учреждение здравоохранения в мире не имеет системы водоснабжения Как отмечается в опубликованном 3 апреля в Женеве совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет системы подачи чистой воды, а каждое пятое - надлежащей санитарной службы.

Происшествия Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в Китае В китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учеников начальной школы.

Политика Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Энергетика НОВАТЭК может стать партнером «Газпром нефти» по участкам в Арктике Если партнерство сложится, НОВАТЭК может стать первой частной российской компанией с доступом на шельф Арктики.