ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТПRT на русском 01:54

В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей… Это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса РФ.

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости. По его словам, это будет отдельный законопроект с поправками в УК.

ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

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