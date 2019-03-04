Армия и оружие
ВС США оценят эффективность создания оборудования для бурения туннелейREGNUM 04:06
Создать оборудования для прокладывания туннелей на поле боя предложило Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), сообщается на сайте National Interest. Ранее в США разрабатывалось оборудование для обнаружения и разрушения туннелей противника.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика
Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу
Обновлено в 11:51
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
В понедельник в четвертом матче серии первого раунда клуб из Екатеринбурга в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3. Решающая победа получилась волевой.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Подмосковье самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы
«При выполнении посадки на один из аэродромов в Московской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы транспортный самолет Ан-26», — сказали в ведомстве, не уточнив, где именно произошел инцидент.
Обновлено в 11:34
Общество
В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Общество
«Роскосмос» сообщил об увольнении чиновника после слов о «скотобазе»
Ранее сообщалось, что комиссия по этике «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника после слов о «скотобазе» в хрущёвках.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Политика
Миллер: «Северный поток-2» не повторит судьбу «Южного потока»
"Северный поток-2" не повторит судьбу "Южного потока", заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Истребитель ВВС Индии сбил пакистанский дрон над Раджастханом
Истребитель ВВС Индии сбил над территорией штата Раджастхан пакистанский беспилотник, сообщает агентство ANI.
Обновлено в 10:46
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Одна из крупнейших страховых компаний России на рынке каско, «АльфаСтрахование», назвала самые угоняемые автомобили в 2018 году.
Обновлено в 07:22
Экономика
Закон о пересчете пенсий потребует более 50 млрд рублей
Законопроект, предполагающий доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе, потребует дополнительно 58,4 млрд рублей в течение трех лет.
Обновлено в 10:09
Музыка
Основатель The Prodigy сообщил о самоубийстве Кита Флинта
Шокированный друг и брат Кита Флинта рассказал всему миру, что смерть лидера группы The Prodigy была не случайной.
Обновлено в 08:13
Общество
Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен Кремля
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Польше разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.
Обновлено в 08:36
Финансы
Читая прибыль «Аэрофлота» по МСФО снизилась на 75% в 2018 году
Общий долг группы по состоянию на 31 декабря 2018 года снизился на 6,8% по сравнению с показателем на конец 2017 года, до 97,6 млрд руб.
Обновлено в 11:25
Общество
Пародист Александр Песков перенес тяжелую операцию
Обновлено в 09:15
Происшествия
На месте обрушения в петербургском вузе завершили разбор завалов
Разбор завалов завершился в корпусе Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, где в феврале произошло обрушение, сообщает аппарата вице-губернатора города Владимира Кириллова.
Обновлено в 11:37
Экономика
9 миллиардов долларов из России были отмыты и выведены на Запад
Утверждается, что на связанные с ним счета было выведено почти 70 миллионов долларов.
Обновлено в 10:55
Политика
Экс-сотрудник спецслужбы обеспокоен отсутствием Скрипалей
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заверил, что Скрипали живы, однако не хотят встречаться с представителями российских властей.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Главы генштабов России и США обсудили вопросы ПРО и ситуацию в Сирии
Главы генштабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили вопросы противоракетной обороны, а также взаимодействия в Сирии.
Обновлено в 11:14
Хоккей
Скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Тед Линдсей
Обновлено в 09:21
Экономика
Сбербанк стал совладельцем KFC в России
Сбербанк через свою структуру ООО «Сбербанк Инвестиции» стал владельцем 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит группу компаний «Шоколадница» и с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) и Pizza Hut.
Обновлено в 10:24
Общество
ОНФ обратится в ГП из-за двойных платежей за вывоз мусора в 36 городах
Общероссийский народный фронт просит Генпрокуратуру разобраться с выявленными двойными платежами за вывоз твердых коммунальных отходов в 36 городах страны, заявил в понедельник руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.
Обновлено в 06:39
Авто
Volvo установит ограничение скорости на своих автомобилях
Обновлено в 08:03
Спорт
Елена Вяльбе: душить тренеров не буду, но мы должны быстро исправить свои ошибки
Обновлено в 08:00
Политика
Медведев заявил о «сложных» торговых отношениях России и Болгарии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Болгарии в настоящий момент находится в "сложном положении".
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Орске убит замдиректора городских электросетей
В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
Обновлено в 03:32