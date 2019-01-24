Армия и оружие
ВС Швеции заявили о нарушении Россией воздушного пространства страныRT на русском 06:45
Вооружённые силы Швеции заявили о нарушении российским самолётом и двумя истребителями в субботу, 19 января, воздушного пространства южной границы страны.
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с чего всё началось
Ранее на сайте ВС Швеции появилось сообщение, что 19 января российский самолет Ил-20 совершал полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей Су-27.Телеканал 360°08:41
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв
Обновлено в 13:11
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Обновлено в 04:58
Происшествия
Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с футболистом на борту
Полиция Гернси прекратила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских
По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне политического кризиса в южноамериканской стране.
Обновлено в 11:46
Авто
Toyota представила юбилейный Land Cruiser 200
В рамках автосалона в Чикаго, фирма Toyota представит эксклюзивную спецверсию вездехода Land Cruiser 200.
Обновлено в 06:26
Политика
Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Первые фото тяжёлого беспилотника «Охотник» появились в сети
В интернете появились снимки перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник».
Обновлено в 05:58
Технологии
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено вчера в 10:10
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Историческом музее пропала древняя икона
Государственный исторический музей в Москве обратился в полицию с заявлением о пропаже древней иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI век), рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:27
Спорт
Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 09:39
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море
ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море Захваченным в Керченском проливе украинским морякам нужно оказывать помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, в том числе Конвенцией об обращении с военнопленными.
Обновлено в 12:43
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Гаджеты
Бывший топ-менеджер Samsung решит проблемы Apple с аккумуляторами
Согласно профилю в социальной сети LinkedIn, СунХо Ан в декабре присоединился к команде Apple в качестве международного главы подразделения по разработке аккумуляторов.
Обновлено в 02:00
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты
В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+
В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока, который произошел в четверг.
Обновлено в 07:23
Политика
Карлос Гон ушел с поста главы Renault
Обновлено в 02:21
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг королей российской недвижимости
Компания Зараха Илиева и Года Нисанова, которой принадлежат торговый комплекс «Фуд Сити», ТРЦ «Европейский» и целый ряд других объектов, заняла первое место в рейтинге королей недвижимости Forbes восьмой год подряд.
Обновлено в 06:30
Общество
Экс-жена Цеповяза из «банды Цапков» отсудила у него более 4 млн руб
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Vivo официально представила смартфон без отверстий Vivo APEX 2019
В смартфоне от Vivo для зарядки решили использовать магнитную площадку с контактами, которая находится внизу на задней панели устройства.
Обновлено в 11:20
Экономика
Группа PPF закрыла сделку по покупке ТЦ «Невский центр»
PPF Real Estate закрыла сделку по покупке петербургского торгового центра «Невский центр». Об этом в компании сообщили в четверг.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко
Обновлено в 07:40