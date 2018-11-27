Общество

ВС РФ разрешил шпионскую технику в личных целях
Русская Планета
07:44

Суд разъяснил ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), призвав исключить случаи необоснованного привлечения к ответственности.
Русская Планета07:44

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Жучок без посадки

Российская газета09:36

Верховный суд: Факт незаконного приобретения средств для негласного получения информации не предполагает виновности

Эхо Москвы05:30

Верховный суд против наказания покупателей «шпионских» устройств

Вести.Ru04:19

ВС РФ счел покупку «шпионских» устройств недостаточным основанием для наказания

Интерфакс04:15

ВС предложил не наказывать людей, купивших «шпионские» устройства для себя

РИА Новости03:33

Верховный суд пояснил, как необоснованно не привлекать граждан за шпионскую технику

ТАСС03:15

ВС частично легализовал «шпионские» устройства для слежения

РАПСИ02:01
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Общество

В Калининграде неизвестные облили краской могилу Канта

Обновлено в 09:26
Общество

Власти Петербурга ответили на критику резонансного школьного задания

В городском комитете по образованию на запрос РИА Новости ответили, что даже самые тяжелые темы в школе изучаются для "всестороннего интеллектуального и нравственного развития детей".
Обновлено в 09:38
Общество

Как король Малайзии женился на победительнице конкурса «Мисс Москва»

Король Малайзии Мухаммад V женился на победительнице конкурса "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной.
Обновлено в 09:42
Общество

В Якутске концерт Элджея отменили из-за угроз в адрес исполнителя

Организаторы сожалеют, что те жители Якутска, который ждали приезда артиста, не увидят концерт, и подчеркнули, что вернут все деньги за билеты.
Обновлено в 09:26
Транспорт

В Минтрансе предложили изменить цвет дорожной разметки

Обновлено в 09:40
Общество

ЕСПЧ вновь признал незаконными запреты гей-парадов в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь пришел к выводу, что в России незаконно запрещают проведение гей-парадов и призвал власти страны устранить нарушения.
Обновлено в 09:42
Здоровье

В Москве решили наказать клинику за женское обрезание

Правозащитники собрались обратиться в прокуратуру с требованием проверить работу московского медицинского центра «Бест Клиник», где предположительно несовершеннолетним девочкам делают женское обрезание.
Обновлено в 09:43
Общество

Кремль закроют для посетителей из-за учений ФСО

Федеральная служба охраны (ФСО) проведет тактико-специальные учения в районе Кремля и на прилегающей территории с участием авиатехники.
Обновлено в 09:41
Общество

Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя

Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов.
Обновлено в 09:09
Общество

Власти Москвы включили в программу реновации еще 13 площадок

Президиум правительства Москвы во вторник, 27 ноября, утвердил еще 13 стартовых площадок для программы реновации жилья.
Обновлено в 09:05
Общество

Почти 4 тыс. объектов зимнего отдыха заработают в Москве

Главным событием зимнего сезона-2018/19 в Москве станет фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет в столице с 14 декабря по 13 января, пишет НСН.
Обновлено в 09:44
Общество

Пермский чиновник посоветовал отменить концерт группы IC3PEAK

Обновлено в 09:31
Транспорт

Кнопки открытия дверей заработали в поездах «Москва» Филевской линии

Обновлено в 09:20
Общество

Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей

Обновлено в 08:19
Общество

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

Обновлено в 08:46
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