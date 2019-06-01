Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57
ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
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с чего всё началось
В телеграм-канале «Поморье не помойка!» отмечается, что это не означает окончательный отказ в референдуме, инициативная группа направит кассационную жалобу.Дождь10:13
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:51, Вашингтон
Общество
В России могут отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 00:21
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Политика
Los Angeles Times посоветовала американцам посетить Крым
Авторская статья журналиста Джефа Опдайка, рекомендующая гражданам США посетить Крым, опубликована в американской газете The Los Angeles Times.
Обновлено в 20:43
Здоровье
Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Технологии
На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете
Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Мостостроитель не поедет в колонию
По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Технологии
«Росэлектроника» представила VR-тренажеры для саперов и пожарных
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил комплексный тренажер на основе технологии виртуальной реальности.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Другие награды достались Кате Лель (" Самая энергичная мама"), Юлии Ковальчук (" Самая музыкальная мама"), певице Согдиане (" Самая обаятельная мама"), пишет портал "Вокруг.ТВ".
Обновлено в 15:58
Кино
Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»
Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 21:10
Политика
США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов
«Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 20:20
Общество
NRK (Норвегия): плавучий Чернобыль — или решение энергетических проблем севера? (NRK)
По сообщениям российской энергетической компании Росатом, проблем не возникло.
Обновлено в 17:10
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено в 14:12
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов
По результатам опроса был составлен рейтинг городов. Первую строчку в рейтинге занял Ростов. За нами идут Москва и Челябинск.
Обновлено в 07:14
Кино
В России покажут расширенную версию фильма «Мстители: Финал»
В российский прокат выйдет новая версия фильма "Мстители: Финал". "Мстители: Финал" выйдут на экраны кинотеатров в формате IMAX.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В США 12-летний ребенок случайно застрелил брата-близнеца
Полиция задержала мать мальчиков 45-летняя жительница Соединенных Штатов Габриэла Китон задержана в связи с тем, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца, который впоследствии скончался от полученного ранения, пишет местное издание San Bernardino County Sun.
Обновлено в 21:42
Хоккей
Тарасенко перенес операцию на колене
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко успешно перенес артроскопию левого коленного сустава, сообщает официальный сайт НХЛ Отметим, хоккеист будет обследован повторно через 4 недели.
Обновлено в 21:21
Космос
Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены
Обновлено в 21:09
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за аварии SSJ 100
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.
Обновлено в 08:06
Общество
По антисанитарии ударят длинным рублем
Планы анонсированной правительством надзорной реформы действительно вызвали пересмотр контролерами регламентирующего эту деятельность законодательства — однако пока в пользу его ужесточения.
Обновлено в 18:06
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Футбол
Нападающий «Витесса»: «Никто не любит такие тренировки Слуцкого»
Нападающий "Витесса" Томас Бейтинк рассказал о работе с Леонидом Слуцким при подготовке к новому сезону.
Обновлено в 17:17