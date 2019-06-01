ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57

с чего всё началось

ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Общество В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.

Политика Los Angeles Times посоветовала американцам посетить Крым Авторская статья журналиста Джефа Опдайка, рекомендующая гражданам США посетить Крым, опубликована в американской газете The Los Angeles Times.

Здоровье Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8% Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Технологии На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Политика Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.

Экономика Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Происшествия В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.

Происшествия Мостостроитель не поедет в колонию По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.

Технологии «Росэлектроника» представила VR-тренажеры для саперов и пожарных Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил комплексный тренажер на основе технологии виртуальной реальности.

Шоу-бизнес Саша Савельева получила звание «Мама года» Другие награды достались Кате Лель (" Самая энергичная мама"), Юлии Ковальчук (" Самая музыкальная мама"), певице Согдиане (" Самая обаятельная мама"), пишет портал "Вокруг.ТВ".

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Политика США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов «Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.

Политика Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.

Общество В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".

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Происшествия В США 12-летний ребенок случайно застрелил брата-близнеца Полиция задержала мать мальчиков 45-летняя жительница Соединенных Штатов Габриэла Китон задержана в связи с тем, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца, который впоследствии скончался от полученного ранения, пишет местное издание San Bernardino County Sun.

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Общество По антисанитарии ударят длинным рублем Планы анонсированной правительством надзорной реформы действительно вызвали пересмотр контролерами регламентирующего эту деятельность законодательства — однако пока в пользу его ужесточения.

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