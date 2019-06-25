ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57

с чего всё началось

ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Происшествия Жертвами московского отравителя стали десять человек Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Происшествия Начальник СИЗО Ярославля уволился на фоне жалоб от арестантов Евгений Соловьев, начальник СИЗО № 1 Ярославля, покинул пост по собственному желанию, сообщила РБК пресс-секретарь регионального управления ФСИН Анна Частухина.

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Происшествия В Костромской области загорелся корпус детского лагеря Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.

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