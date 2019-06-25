Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57

ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
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с чего всё началось
В телеграм-канале «Поморье не помойка!» отмечается
, что это не означает окончательный отказ в референдуме, инициативная группа направит кассационную жалобу.
Дождь10:13

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Верховный суд отказал в референдуме о запрете ввоза мусора в Архангельскую область

Коммерсантъ12:51

Политика вылилась в помойку. Комментарий Георгия Бовта

BFM.ruвчера в 22:33

Власти Архангельской области отделались кратким комментарием по отмене референдума о Шиесе

Эхо Севера10:15

Верховный суд отменил решение Архоблсуда по антимусорному референдуму

Северные Новости09:06

Верховный суд признал незаконным проведение референдума по строительству мусорного полигона в Архангельской области

Эхо Москвы15:04

Не пущать и запретить! Верховный суд рассмотрит ябеду Игоря Орлова

БеломорКанал02:16

Верховный суд вернул дело о мусорном референдуме назад в Архангельск

Новости Архангельска 29.ru09:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Хоккей

Сергей Зубов включен в Зал славы в Торонто

Бывший российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает официальный Твиттер организации.
Обновлено в 15:09
Происшествия

В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Экономика

Портрет Вернадского украсит новую купюру в 1000 гривен

Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Обновлено в 13:24
Политика

Перечислены поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 14:24
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Сын Алибасова опроверг информацию об инсценировке отравления отца

Обновлено в 13:52
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицию

В Санкт-Петербурге расследуется жестокое убийство 18-летней девушки, которое произошло сегодня в одном из жилых домов на Московском проспекте.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

Обновлено в 13:36
Политика

Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО

Обновлено в 12:01
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Наука

Тайна Чернобыля: почему растения не погибают от радиации

При высоких дозах радиации ДНК искажается, и клетки погибают, при более низких возникают повреждения в виде мутаций – клетка перерождается в раковую и начинает бесконтрольно размножаться.
Обновлено в 04:55
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Свою первую зарплату президента Украины получил Владимир Зеленский.
Обновлено в 10:39
Общество

В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий

Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Театры

В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького

В Министерстве культуры прокомментировали обращение нескольких артистов МХАТа имени Горького с просьбой вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику.
Обновлено в 07:26
Экономика

Группа «Аэрофлот» за 5 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,6%

За пять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 22,5 млн пассажиров, что на 14,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран

На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
Обновлено в 07:02
Экономика

В России чиновникам поднимут оклады и пенсии

Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии, однако сократят премиальную часть их доходов.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Организаторы последнего концерта Аллы Пугачевой назвали ее райдер

По словам управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, являющегося организатором масштабного ноябрьского шоу в столице Беларуси, его первое знакомство с Примадонной состоялось около 15 лет назад, когда она согласилась на выступление в Минске.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на пешехода. Прохожий скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Два истребителя потерпели крушение в Германии

Два истребителя Еurofighter ВВС Германии потерпели крушение на севере страны. Пилотам удалось катапультироваться.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ

Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»

Обновлено в 14:17
Политика

США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян

«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:51
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
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