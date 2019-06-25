ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57

с чего всё началось

ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Хоккей Сергей Зубов включен в Зал славы в Торонто Бывший российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает официальный Твиттер организации.

Происшествия В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Экономика Портрет Вернадского украсит новую купюру в 1000 гривен Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Политика Перечислены поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Происшествия Петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицию В Санкт-Петербурге расследуется жестокое убийство 18-летней девушки, которое произошло сегодня в одном из жилых домов на Московском проспекте.

Политика Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.

Наука Тайна Чернобыля: почему растения не погибают от радиации При высоких дозах радиации ДНК искажается, и клетки погибают, при более низких возникают повреждения в виде мутаций – клетка перерождается в раковую и начинает бесконтрольно размножаться.

Политика Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату Свою первую зарплату президента Украины получил Владимир Зеленский.

Общество В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.

Театры В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького В Министерстве культуры прокомментировали обращение нескольких артистов МХАТа имени Горького с просьбой вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику.

Экономика Группа «Аэрофлот» за 5 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,6% За пять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 22,5 млн пассажиров, что на 14,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года.

Армия и оружие На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.

Экономика В России чиновникам поднимут оклады и пенсии Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии, однако сократят премиальную часть их доходов.

Шоу-бизнес Организаторы последнего концерта Аллы Пугачевой назвали ее райдер По словам управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, являющегося организатором масштабного ноябрьского шоу в столице Беларуси, его первое знакомство с Примадонной состоялось около 15 лет назад, когда она согласилась на выступление в Минске.

Происшествия В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на пешехода. Прохожий скончался на месте происшествия.

Происшествия Два истребителя потерпели крушение в Германии Два истребителя Еurofighter ВВС Германии потерпели крушение на севере страны. Пилотам удалось катапультироваться.

Политика Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Политика США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян «По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».

Политика Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.

Политика Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.