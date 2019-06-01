Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57

ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
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с чего всё началось
В телеграм-канале «Поморье не помойка!» отмечается
, что это не означает окончательный отказ в референдуме, инициативная группа направит кассационную жалобу.
Дождь10:13

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Верховный суд отменил решение Архоблсуда по антимусорному референдуму

Северные Новости09:06

Суд продлил меру пресечения Андрею Боровикову, которого уголовно преследуют за участие в митингах

Новости Архангельска 29.ru09:42

Власти Архангельской области отделались кратким комментарием по отмене референдума о Шиесе

Эхо Севера10:15

Верховный суд отказал в референдуме о запрете ввоза мусора в Архангельскую область

Коммерсантъ12:51

Верховный суд отменил решение о проведении референдума по поводу строительства свалки в Шиесе

Эхо Москвы11:21

Не пущать и запретить! Верховный суд рассмотрит ябеду Игоря Орлова

БеломорКанал02:16

Политика вылилась в помойку. Комментарий Георгия Бовта

BFM.ruвчера в 22:33
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Политика

Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Игры

В Steam началась грандиозная летняя распродажа

Как Valve и обещала, сегодня компания запустила ежегодную летнюю распродажу в Steam, которая продлится две недели.
Обновлено в 13:24
Теннис

Остапенко выиграла у Стивенс и вышла в третий круг турнира в Истбурне

Обновлено в 13:52
Наука

Обезьяны начали пользоваться каменными орудиями труда 3000 лет назад

Живущие в Бразилии чернополосые капуцины освоили каменные орудия труда, при помощи которых они разбивают семена и орехи, примерно три тысячи лет назад.
Обновлено в 05:19
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика

МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном

Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море

Обновлено в 05:05
Экономика

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Политика

Кадыров одобрил решение Евкурова об отставке

Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления продюсера

Обновлено в 07:21
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

Обновлено в 09:49
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Политика

ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации

Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.
Обновлено в 04:14
Футбол

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол

Кубок Париматч Премьер. «Ростов» изменился после фиаско в Катаре

С 26 июня по 4 июля в Пеллау пройдет Кубок Париматч Премьер. Заканчиваем представлять участников главного турнира межсезонья.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»

Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Первое место в рейтинге за 2018 г. занял российский ГАЗ с коэффициентом убыточности в 138,4%, выплаты по которым превосходят сборы ОСАГО с их владельцевна 38,4%.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Экономика

Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Транспорт

«Аэрофлот» откроет рейсы из Красноярска в шесть городов в 2020 году

Обновлено в 12:31
Наука

Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки

Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
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