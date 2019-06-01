Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57
ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
В телеграм-канале «Поморье не помойка!» отмечается, что это не означает окончательный отказ в референдуме, инициативная группа направит кассационную жалобу.Дождь10:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд продлил меру пресечения Андрею Боровикову, которого уголовно преследуют за участие в митингах
Новости Архангельска 29.ru09:42
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Политика
Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса
Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Игры
В Steam началась грандиозная летняя распродажа
Как Valve и обещала, сегодня компания запустила ежегодную летнюю распродажу в Steam, которая продлится две недели.
Обновлено в 13:24
Наука
Обезьяны начали пользоваться каменными орудиями труда 3000 лет назад
Живущие в Бразилии чернополосые капуцины освоили каменные орудия труда, при помощи которых они разбивают семена и орехи, примерно три тысячи лет назад.
Обновлено в 05:19
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном
Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море
Обновлено в 05:05
Экономика
На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Политика
Кадыров одобрил решение Евкурова об отставке
Обновлено в 07:15
Транспорт
Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Политика
ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации
Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.
Обновлено в 04:14
Футбол
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Кубок Париматч Премьер. «Ростов» изменился после фиаско в Катаре
С 26 июня по 4 июля в Пеллау пройдет Кубок Париматч Премьер. Заканчиваем представлять участников главного турнира межсезонья.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»
Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Первое место в рейтинге за 2018 г. занял российский ГАЗ с коэффициентом убыточности в 138,4%, выплаты по которым превосходят сборы ОСАГО с их владельцевна 38,4%.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Путешествия
Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Экономика
Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ
Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Наука
Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48