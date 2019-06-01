ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57

с чего всё началось

ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Авто Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.

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Политика Трамп пригрозил Ирану уничтожением Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.

Энергетика В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.

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Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.

Политика ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.

Футбол Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки 25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.

Футбол Кубок Париматч Премьер. «Ростов» изменился после фиаско в Катаре С 26 июня по 4 июля в Пеллау пройдет Кубок Париматч Премьер. Заканчиваем представлять участников главного турнира межсезонья.

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Авто «АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО Первое место в рейтинге за 2018 г. занял российский ГАЗ с коэффициентом убыточности в 138,4%, выплаты по которым превосходят сборы ОСАГО с их владельцевна 38,4%.

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Экономика Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

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