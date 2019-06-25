ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57

с чего всё началось

ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Кино Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9» Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».

Политика В ПАСЕ проголосовали за возвращение России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.

Шоу-бизнес Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.

Гаджеты Ryzen 9 3900X обошёл i9-9900K в World War Z «Бенчмарком» же выступила игра World War Z. Как оказалось, «красная» конфигурация обошла «сине-зелёную», хотя разрыв и является минимальным.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Армия и оружие В США отвергли обвинения в том, что Вашингтон мешает доставке помощи в «Эр-Рукбан» Исполняющий обязанности постпреда Соединённых Штатов при ООН Джонатан Коэн отверг обвинения в адрес Вашингтона в том, что он несёт ответственность за ситуацию с препятствованием доставке гуманитарной помощи в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии.

Экономика Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Политика Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.

Шоу-бизнес Петросян высмеял отравление Бари Алибасова Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Культура Британцы требуют закрыть шоу, которое ведет анимированный Путин На телеканале "Би-би-си" вышел первый выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным", которое ведет анимированный президент России Владимир Путин.

Общество Адвокат оценила решение суда по делу пермской гимназии Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала «Известиям», что согласна с действиями прокурора в деле о гендерном неравенстве при приеме мальчиков и девочек в первый класс пермской гимназии № 4.

Культура Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.

Происшествия Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты Известный в Кировской области своими социальными экспериментами 21-летний Николай Дубравин, сын экс-депутат и сам депутат города Слободского, рискует оказаться в колонии после очередного перформанса, в ходе которого он бросил под ноги полицейским муляж гранаты.

Кино Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.

Политика Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии Саакашвили «Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией «Рух новых сил» Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты», — говорится в решении суда.

Здоровье Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8% Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года, за помощью в медучреждения с диагнозом "наркомания" в прошлом году обратились более 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения России.

Происшествия Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Политика Компании США обошли запрет Трампа по Huawei Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.

Общество В Сан-Франциско запретили электронные сигареты Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет.

Общество В Минпромторге прокомментировали статью о командировочных расходах В Минпромторге России прокомментировали статью о командировочных расходах чиновников.

Общество ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.