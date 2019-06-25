Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57
ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
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Суд продлил меру пресечения Андрею Боровикову, которого уголовно преследуют за участие в митингах
Новости Архангельска 29.ru09:42
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