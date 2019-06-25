Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57

ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
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с чего всё началось
В телеграм-канале «Поморье не помойка!» отмечается
, что это не означает окончательный отказ в референдуме, инициативная группа направит кассационную жалобу.
Дождь10:13

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Верховный суд отказал в проведении референдума о строительстве свалки в Архангельской области

Дождь10:13

Верховный суд отменил решение о проведении референдума по поводу строительства свалки в Шиесе

Эхо Москвы11:21

Верховный суд отменил решение о проведении референдума о строительстве свалки в Шиесе

Новая газета09:29

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

REGNUM07:57

Верховный суд отменил решение о законности «антимусорного» референдума в Архангельской области

Фонтанка.Ру10:09

Политика вылилась в помойку. Комментарий Георгия Бовта

BFM.ruвчера в 22:33

Главные анонсы 25 июня

Коммерсантъвчера в 17:01
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что восемь-десять лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Экономика

Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка

Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:39
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество

Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ

Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России

Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Российские ВКС уничтожили в Сирии обстрелявших «Хмеймим» террористов

Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве

Николая Караченцова не стало 26 октября минувшего года после долгой борьбы с раком легкого.
Обновлено в 07:36
Политика

Бессменный глава Ингушетии Евкуров попросил об отставке

Фото: ESP Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил президента РФ Владимира Путина об отставке, сообщают СМИ 24 июня.
Обновлено вчера в 14:41
Игры

Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa

В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Обновлено в 07:32
Политика

Роухани назвал Белый дом «умственно отсталым»

По словам Роухани, «действия Белого дома означают, что он умственно отсталый, а стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся».
Обновлено в 07:59
Космос

Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов

В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
Обновлено вчера в 04:10
Финансы

Минфин 26 июня проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

Министерство финансов РФ 26 июня проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста

Ростовской активистке Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста до 20 июля текущего года, такое решение принял Ростовский областной суд.
Обновлено в 09:57
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Политика

Филарет обвинил «новую церковь» Украины в захвате храмов

Украинский раскольник Филарет заявил, что так называемая Православная церковь Украины занимается рейдерским захватом храмов возглавляемого им "Киевского патриархата", и потребовал, чтобы в ситуацию вмешались власти.
Обновлено в 08:37
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Космос

Навозные жуки используют в качестве компаса солнце и ветер

Навозные жуки не могут использовать солнце в качестве ориентира, когда облачно, или когда солнце находится выше 75 градусов над горизонтом в течение нескольких часов в середине дня.
Обновлено в 11:33
Здоровье

Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака

В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.
Обновлено в 06:58
Теннис

Блинкова вышла во второй круг квалификации Уимблдона

Обновлено в 08:28
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Происшествия

Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео

Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
Обновлено в 11:39
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
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