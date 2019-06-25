ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57

с чего всё началось

ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

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Экономика Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что восемь-десять лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.

Экономика Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Общество Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве Николая Караченцова не стало 26 октября минувшего года после долгой борьбы с раком легкого.

Политика Бессменный глава Ингушетии Евкуров попросил об отставке Фото: ESP Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил президента РФ Владимира Путина об отставке, сообщают СМИ 24 июня.

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