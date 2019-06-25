Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в ШиесеREGNUM 07:57
ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области. Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
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с чего всё началось
В телеграм-канале «Поморье не помойка!» отмечается, что это не означает окончательный отказ в референдуме, инициативная группа направит кассационную жалобу.Дождь10:13
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Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что восемь-десять лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Экономика
Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка
Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:39
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России
Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве
Николая Караченцова не стало 26 октября минувшего года после долгой борьбы с раком легкого.
Обновлено в 07:36
Политика
Бессменный глава Ингушетии Евкуров попросил об отставке
Фото: ESP Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил президента РФ Владимира Путина об отставке, сообщают СМИ 24 июня.
Обновлено вчера в 14:41
Игры
Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa
В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Обновлено в 07:32
Политика
Роухани назвал Белый дом «умственно отсталым»
По словам Роухани, «действия Белого дома означают, что он умственно отсталый, а стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся».
Обновлено в 07:59
Космос
Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов
В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
Обновлено вчера в 04:10
Финансы
Минфин 26 июня проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 26 июня проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста
Ростовской активистке Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста до 20 июля текущего года, такое решение принял Ростовский областной суд.
Обновлено в 09:57
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Политика
Филарет обвинил «новую церковь» Украины в захвате храмов
Украинский раскольник Филарет заявил, что так называемая Православная церковь Украины занимается рейдерским захватом храмов возглавляемого им "Киевского патриархата", и потребовал, чтобы в ситуацию вмешались власти.
Обновлено в 08:37
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Космос
Навозные жуки используют в качестве компаса солнце и ветер
Навозные жуки не могут использовать солнце в качестве ориентира, когда облачно, или когда солнце находится выше 75 градусов над горизонтом в течение нескольких часов в середине дня.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака
В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.
Обновлено в 06:58
Теннис
Блинкова вышла во второй круг квалификации Уимблдона
Обновлено в 08:28
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Происшествия
Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео
Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
Обновлено в 11:39
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06