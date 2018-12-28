Общество
Верховный суд России обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям, если дым попадает в их квартиры.
Известия05:41
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Происшествия
Снежная лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Welt рассказала о «панике в США» из-за «Авангарда»
Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено в 14:34
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Обновлено в 17:55
Религия
Прихожане РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне
Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) в виде исключения могут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне.
Обновлено в 16:05
Политика
В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
По Израилю выпущена ракета из сектора Газа
Из сектора Газа в сторону территории Израиля выпущена ракета. Об этом сообщили израильские военные, зафиксировавшие пуск.
Обновлено в 18:11
Политика
Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича
Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
Обновлено в 18:23
Политика
Структуры РПЦ появятся всюду, где есть приходы Константинополя
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил о намерении РПЦ открывать приходы по всему миру без всякой оглядки на Константинополь.
Обновлено в 16:26
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено в 14:05
Происшествия
Во Франции троих человек арестовали за имитацию казни Макрона
Трех человек поместили под стражу на юго-западе Франции по подозрению в имитации казни президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Sud-Ouest.
Обновлено в 15:33
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин
Обновлено в 03:09
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Общество
В Сети Меланью Трамп сравнили с эльфом из-за «невидимых» штанов
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 18:03
Спорт
Россиянин Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Политика
Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков
Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено в 07:37
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород
Обновлено в 06:25
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон, ограничивающий размер начисляемых по договору займа процентов и сумм неустойки ограничен 1,5-кратной суммой долга.
Обновлено в 18:09
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:20
Космос
Российские «Союзы» дважды стартуют с Куру в начале 2019 года
РИА Новости со ссылкой на источник ракетно-космической отрасли сообщает о двух предстоящих пусках российских ракет-носителей «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые пройдут в первом квартале наступающего года.
Обновлено в 19:38
Политика
Украина направит ноту протеста из-за стены на границе в Крыму
Обновлено в 10:32
Происшествия
У окружения «крабового короля» Кана с Сахалина начались обыски
Правоохранители проводят обыски в Сахалинской области у ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, которого окрестили крабовым королем.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Происшествия
США осудили подрыв автобуса в Египте
США осуждают теракт, совершенный в Египте, и выражают соболезнования семьям погибших, сообщает госдеп США.
Обновлено в 18:24
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти ФРГ одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил самолет ВВС США возле Крыма
Российский истребитель совершил безопасный перехват американского самолета-разведчика RC-135V/W Rivet Joint над Черным морем недалеко от Крыма.
Обновлено в 16:44
Общество
ВС РФ обязал курильщиков компенсировать вред соседям
Обновлено в 05:41