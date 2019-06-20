Армия и оружие

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливомВедомости 05:58

Власти США подтверждают потерю, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве. Однако, по данным источника агентства, иранские военные сбили беспилотник другой модели – Triton MQ-4C. Дрон находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, настаивает источник Reuters.
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В МИД Ирана надеются, что ситуация с беспилотником США не повторится

RT на русском10:21

Иран сообщил о сбитом американском беспилотнике

Коммерсантъвчера в 23:23

Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой

РБК08:14

В Иране заявили о сбитом американском беспилотнике

РИА Новости06:05

Reuters: Иран сбил беспилотник США в международном воздушном пространстве

ТАСС02:49

Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США

Газета.Ru05:29

Пентагон рассказал свою версию о сбитом Ираном беспилотнике

Lenta.ru09:01
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Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Музыка

На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП

На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика

ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Бари Алибасова силой удерживают в квартире

Алибасов, в свою очередь, тоже вызвал полицию и заявил, что Мухина не его лечащий врач, а шарлатанка.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Энергетика

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Обновлено в 06:48
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика

Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Калачинске, возможно, нашли подозреваемого в убийстве жены и дочери

Как сообщили в СУ СКР по Омской области, выдвинута версия о том, что 50-летний глава семьи убил свою 40-летнюю жену и 15-летнюю дочь.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса необходимо более $11 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06
Общество

Омич, который дозвонился до Путина, платил за мусор не той организации

Специалистам удалось выяснить, что жалоба на рост тарифов, о которой говорил омич, не вполне относится к их организации.
Обновлено в 09:36
Наука

По атомному радио впервые передали музыку

Обновлено вчера в 06:27
Общество

Бедная девушка с «Прямой линии» оказалась богатой чиновницей

Девушка, которая сегодня на Прямой линии жаловалась на очень маленькие детские пособия, оказалась чиновницей администрации города Серпухов под Москвой, и совсем не бедной.
Обновлено в 10:08
Политика

Путин заявил, что не является инопланетянином

Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Авто

На дороги Москвы выехали пять беспилотных автомобилей «Яндекса»

Первые пять автомобилей-беспилотников компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента.
Обновлено в 04:00
Политика

Путин пообещал довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков

Работа по решению проблемы обманутых дольщиков будет доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам прямой линии.
Обновлено в 09:48
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании

Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Политика

Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Экономика

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Химках выясняют обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна

Обновлено в 08:21
Происшествия

За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН

Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным

Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 09:03
Политика

Зеленский создал офис президента вместо администрации

Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
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