Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США над Персидским заливомВедомости 05:58
Власти США подтверждают потерю, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве. Однако, по данным источника агентства, иранские военные сбили беспилотник другой модели – Triton MQ-4C. Дрон находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, настаивает источник Reuters.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика
Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Бари Алибасова силой удерживают в квартире
Алибасов, в свою очередь, тоже вызвал полицию и заявил, что Мухина не его лечащий врач, а шарлатанка.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
Обновлено в 06:48
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Калачинске, возможно, нашли подозреваемого в убийстве жены и дочери
Как сообщили в СУ СКР по Омской области, выдвинута версия о том, что 50-летний глава семьи убил свою 40-летнюю жену и 15-летнюю дочь.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса необходимо более $11 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06
Общество
Омич, который дозвонился до Путина, платил за мусор не той организации
Специалистам удалось выяснить, что жалоба на рост тарифов, о которой говорил омич, не вполне относится к их организации.
Обновлено в 09:36
Наука
По атомному радио впервые передали музыку
Обновлено вчера в 06:27
Общество
Бедная девушка с «Прямой линии» оказалась богатой чиновницей
Девушка, которая сегодня на Прямой линии жаловалась на очень маленькие детские пособия, оказалась чиновницей администрации города Серпухов под Москвой, и совсем не бедной.
Обновлено в 10:08
Политика
Путин заявил, что не является инопланетянином
Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Авто
На дороги Москвы выехали пять беспилотных автомобилей «Яндекса»
Первые пять автомобилей-беспилотников компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин пообещал довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков
Работа по решению проблемы обманутых дольщиков будет доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам прямой линии.
Обновлено в 09:48
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Экономика
Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Происшествия
За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН
Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным
Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 09:03
Политика
Зеленский создал офис президента вместо администрации
Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43