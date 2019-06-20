В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике СШАРИА Новости 23:17

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана, передает телеканал Press TV.

В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США

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