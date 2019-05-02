Армия и оружие

ВСУ заявили о взятии под контроль 24 кв. км в ДонбассеГазета.Ru 08:21

ВСУ заявили, что отбили у ополченцев в Донбассе территорию площадью 24 кв. км. В ДНР в ответ на это указали, что эта территория и раньше находилась под контролем Киева, а сейчас этот информационный вброс был сделан для поднятия имиджа украинских военных.
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