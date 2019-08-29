Киевскими силовиками применялись минометы, гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В общей сложности ВСУ при обстрелах по ДНР в течение пятницы выпустили 55 мин калибра 82 мм, передает РИА Новости. В Донбассе с 21 июля действует бессрочное перемирие.

ВСУ за сутки выпустили 55 мин при обстрелах по ДНР

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