Армия и оружие
Экономика сегодняВСУ за сутки выпустили 55 мин при обстрелах по ДНР
Киевскими силовиками применялись минометы, гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В общей сложности ВСУ при обстрелах по ДНР в течение пятницы выпустили 55 мин калибра 82 мм, передает РИА Новости. В Донбассе с 21 июля действует бессрочное перемирие.
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