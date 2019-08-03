Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса за воровствоИзвестия вчера в 23:59
Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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ЛНР сообщила о планах ВСУ по выводу десантной бригады из Донбасса из-за воровства
Взгляд.рувчера в 15:02
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