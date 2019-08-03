Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса за воровство

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