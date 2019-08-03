Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных кражГазета.Ru 00:10
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
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с чего всё началось
Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.Аргументы и Фактывчера в 14:09
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ЛНР сообщила о планах ВСУ по выводу десантной бригады из Донбасса из-за воровства
Взгляд.рувчера в 15:02
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