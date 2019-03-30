ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовностиИзвестия 08:47

Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.

ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности

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