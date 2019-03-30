Армия и оружие
ВСУ в Донбассе переведены в высшую боевую готовностьNews.ru 12:30
Командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» Вооружённых сил Украины Юрий Содоль приказал усилить разведывательную деятельность и перейти в высшую степень боевой готовности в преддверии выборов. Военнослужащим запрещено общаться с представителями СМИ.
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Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
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В работе Netflix произошел сбой
Сбой в работе компании потокового видео Netflix наблюдается в ночь с субботы на воскресенье в ряде стран мира.
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Maruv обокрали в украинском аэропорту
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Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
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В Китае тестируют новую систему для борьбы с интернет-зависимостью
Сотрудники китайской администрации по вопросам киберпространства рекомендовали видеоплатформам внедрить новую систему, которая защитит людей от интернет-зависимости.
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Армия и оружие
У берегов Крыма заметили американский беспилотник
Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.
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ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина
На первый матч пришли 11116 зрителей: столько ЦСКА еще не собирал.
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Политика
На Украине сегодня пройдут президентские выборы
Основная борьба идет между тремя кандидатами – это действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко и актер, сценарист и продюсер Владимир Зеленский.
Обновлено в 17:00
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Кино
«Братство» Лунгина планируют сделать фильмом закрытия ММКФ
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала предложение И.Морозова, призвавшего дать протокольное поручение профильному комитету, чтобы не допустить выход в прокат 9 мая фильма "Братство".
Обновлено в 14:46
Происшествия
Во Франции оштрафовали одного из лидеров «желтых жилетов»
Эрик Друэ, один из лидеров «желтых жилетов», приговорен к штрафу в размере 2 тысяч евро, из которых 500 условно, за организацию несогласованных акций протеста, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Третьяковке сработала сигнализация
Обновлено в 12:25
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице
Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.
Обновлено в 16:53
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Политика
«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
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Обновлено в 15:49
Армия и оружие
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Medya Günlüğü (Турция): затруднения с буквой «г» в русском языке (Medya Gunlugu)
Русские считают, что они отличаются от всех остальных и не похожи ни на одну другую страну или народ.
Обновлено в 18:10
Политика
Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии
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