Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне". Об этом следует из сообщения пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

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