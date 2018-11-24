Армия и оружие

ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе
РИА Новости
15:54

Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне". Об этом следует из сообщения пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.
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