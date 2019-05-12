Армия и оружие
Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом мореРИА Новости 09:17
Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море, сообщила в воскресенье пресс-служба генштаба вооруженных сил Украины.
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Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Обновлено в 03:17
Авто
Спецсерию Bentley Bentayga подготовили для элитной рыбалки
Тюнеры из компании Mulliner преобразовали люксовый кроссовер Bentley Bentayga.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Ученые выяснили, какой вид рака чаще всего излечивается
У жительниц региона есть возможность пройти бесплатное обследование на один из самых распространённых видов рака – молочной железы в рамках проекта «Бюст-мост».
Обновлено в 07:36
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Футбол
Неймар встретился с Квятом перед гонкой Гран-при Испании
Обновлено в 08:36
Происшествия
Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке
В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Авто
Русфинанс Банк в апреле выдал автокредитов на рекордные 10 млрд рублей
Выдачи автокредитов Русфинанс Банком в апреле 2019 года превысили 10 млрд рублей, что на 154% выше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 06:00
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Происшествия
Школьник сорвался с высоты в Полюстрово, спускаясь из окна по веревке
Как выяснилось, школьник пытался спуститься по веревке из окна 5-го этажа и сорвался на высоте 4-го.
Обновлено в 03:07
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Политика
Джулиани не поедет на Украину из-за «врагов Соединенных Штатов»
Сообщалось, что Джулиани отправится в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 07:39
Авто
Составлен рейтинг самых уродливых автомобилей мирового автопрома
Портал «ТвоёАвто» составил топ-5 самых страшных машин в мире.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Силуанов рассказал о новой системе мониторинга исполнения нацпроектов
Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в эфире канала "Россия 1" рассказал о новой пошаговой системе мониторинга исполнения нацпроектов.
Обновлено в 08:02
Политика
Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Гасперини и Бенитес претендуют на роль главного тренера «Ромы»
Пресса сообщает, что на роль нового главного тренера "Ромы" претендуют сразу два специалиста.
Обновлено в 04:58
Общество
МЧС объявило предупреждение из-за града и грозы в Воронежской области
В МЧС сообщили о том, что с 18 часов 12 мая до 18 часов 13 мая местами по области ожидаются дожди с грозой, а в отдельных районах возможен град.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон
Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр.
Обновлено в 06:39