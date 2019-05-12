Армия и оружие

Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом мореРИА Новости 09:17

Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море, сообщила в воскресенье пресс-служба генштаба вооруженных сил Украины.
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Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море

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ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

Газета.Ru08:04

Вооруженные силы Украины провели учения по захвату судов в открытом море

ТАСС07:56
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