Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом мореРИА Новости 09:17

Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море, сообщила в воскресенье пресс-служба генштаба вооруженных сил Украины.

Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море

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