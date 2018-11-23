Армия и оружие
Украина провела очередные учения на побережье Азовского моря, которые высоко оценил президент страны Пётр Порошенко. По легенде, военнослужащие ВСУ защищали берег от десанта условного противника. Подобные манёвры — не первая попытка Киева создать напряжённость в регионе.
RT на русском09:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Армия и оружие
Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в потворстве химическому терроризму
Поддерживая действующие на территории Сирии экстремистские группировки, США, по сути, «потворствуют» химическому терроризму.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки
Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии
Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской Арабской Республике (САР) Джеймс Джеффри.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т
Транспортно-десантный вертолет нового поколения Ми-38Т совершил первый полет в Казани.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Японский военный корабль потерял в море 21 боевой снаряд
Японский эскортный миноносец "Тикума" потерял 21 боевой снаряд в море в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году
Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
В России начались испытания тяжёлого военного беспилотника «Охотник»
На территории Новосибирского авиационного завода прошли первые испытания на взлётно-посадочной полосе новейшего тяжёлого беспилотника "Охотник", разрабатываемого для армии России.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
САА нашла секретный склад боевиков в Хомсе
Сирийская арабская армия (САА) обнаружила склад боеприпасов и оружия на севере мухафазы Хомс.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея
В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Дочь маршала Малиновского показала подарки отцу от Шарля де Голля
Дочь маршала Малиновского, Наталья, всю свою жизнь хранит вещи отца.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Россия призвала ОБСЕ усилить наблюдательную активность в Донбассе
Украинские силовики регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Эксперт предрек неконтролируемую ядерную гонку из-за выхода США из ДРСМД
"Похоже, что с угрозой краха договора по РСМД, который в 1987 году ознаменовал окончание холодной войны, и возможным истечением срока действия нового Договора по СНВ, мы, возможно, вступаем в чрезвычайно опасный период безудержной гонки ядерных вооружений", — предостерег он.
Обновлено в 11:56