Украина провела очередные учения на побережье Азовского моря, которые высоко оценил президент страны Пётр Порошенко. По легенде, военнослужащие ВСУ защищали берег от десанта условного противника. Подобные манёвры — не первая попытка Киева создать напряжённость в регионе.

Армия и оружие Армия и оружие Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в потворстве химическому терроризму Поддерживая действующие на территории Сирии экстремистские группировки, США, по сути, «потворствуют» химическому терроризму.

Армия и оружие Армия и оружие СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.

Армия и оружие Армия и оружие США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской Арабской Республике (САР) Джеймс Джеффри.

Армия и оружие Армия и оружие В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т Транспортно-десантный вертолет нового поколения Ми-38Т совершил первый полет в Казани.

Армия и оружие Армия и оружие Японский военный корабль потерял в море 21 боевой снаряд Японский эскортный миноносец "Тикума" потерял 21 боевой снаряд в море в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо.

Армия и оружие Армия и оружие Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году.

Армия и оружие Армия и оружие В России начались испытания тяжёлого военного беспилотника «Охотник» На территории Новосибирского авиационного завода прошли первые испытания на взлётно-посадочной полосе новейшего тяжёлого беспилотника "Охотник", разрабатываемого для армии России.

Армия и оружие Армия и оружие САА нашла секретный склад боевиков в Хомсе Сирийская арабская армия (САА) обнаружила склад боеприпасов и оружия на севере мухафазы Хомс.

Армия и оружие Армия и оружие Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Дочь маршала Малиновского показала подарки отцу от Шарля де Голля Дочь маршала Малиновского, Наталья, всю свою жизнь хранит вещи отца.

Армия и оружие Армия и оружие Россия призвала ОБСЕ усилить наблюдательную активность в Донбассе Украинские силовики регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.