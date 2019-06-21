Армия и оружие

ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНРВзгляд.ру 12:37

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
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ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

Взгляд.ру12:37

Против ДНР применили запрещенные бомбы

Рамблер13:50

Меркель издевается над Россией

Мир новостей11:25

Украина впервые в 2019 году применила в Донбассе запрещенные фосфорные бомбы

РЕН ТВ12:41

ДНР заявила о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов

ФАН11:37

«Азов» выжигает Донбасс фосфором: сводка о военной ситуации в ДНР

Rusvesna.su13:23

Украина против Донбасса впервые в 2019 году применила фосфорные бомбы

Московский Комсомолец11:19
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика

Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Футбол

«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче

Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:40
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Политика

Названо число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси

Накануне в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста, участники которой пытались прорваться в здание парламента страны, как сообщал Sputnik Грузия.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Обновлено в 08:30
Автоспорт

Пилот Ferrari Феттель предложил сжечь гоночные правила «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) оставить в силе штраф, наложенный на него во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Гаджеты

Xiaomi потратит порядка $725 млн на конкуренцию с Huawei

Как стало известно, Xiaomi потратит еще порядка $725 млн на конкуренцию с Huawei.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины

Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил (ВМС), оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Финансы

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.
Обновлено в 09:53
Политика

Владимир Путин дважды прослезился в течение «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин с дрожью в голосе и слезами в глазах ответил сегодня в ходе "Прямой линии" на вопрос, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

Фернандо Торрес завершил карьеру

Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд

Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

Обновлено в 13:49
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено в 05:16
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Общество

В России зарегистрировались 114 тысяч самозанятых граждан

В России плательщиками налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тысяч человек.
Обновлено в 14:15
Экономика

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Ольга Бузова в эротичном боди поздравила выпускников в Кремле

Кстати, недавно Бузова приняла участие в скандальном проекте, в котором призналась, что пошла бы на близость со своим бывшим мужем, Дмитрием Тарасовым, несмотря на то, что они расставались со скандалом и до сих пор не общаются никак.
Обновлено в 14:30
Общество

Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub

Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
Обновлено в 13:59
Политика

Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Спорт

Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:29
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