Армия и оружие
ВСУ понесли потери в ходе атаки позиций ДНРГазета.Ru 09:16
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции военных республики. Об этом сообщает РИА "Новости".
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