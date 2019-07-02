Армия и оружие

ВСУ понесли потери в ходе атаки позиций ДНРГазета.Ru 09:16

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции военных республики. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Наступление ВСУ на позиции ДНР обернулось кровавым провалом, есть погибшие

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ВСУ понесли потери в ходе атаки позиций ДНР

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Ридус10:27

Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР

РИА Новости07:34
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Ашберн
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
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«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

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Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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В Италии трактором нарисовали портрет князя Владимира к визиту Путина

Известный своими рисунками на полях итальянский художник Дарио Гамбарин к визиту президента России Владимира Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
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Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
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Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с пражской "Спартой" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
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Минтранс Чехии вновь разрешил полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний разрешили в Чехии до 7 июля, об этом во вторник, 2 июля, сообщили в министерстве транспорта республики.
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"Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".
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Технологии

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

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Обновлено в 04:53
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
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Российский боец ММА из Дагестана, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал бой за чемпионский титул с ирландцем Конором Макгрегором главным в своей карьере.
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Время полёта самолёта составляет чуть менее девяти часов, предполагается, что мужчина умер из-за сильного переохлаждения, после чего он выпал по вине плохой герметичности отсека.
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При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
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Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР

Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
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