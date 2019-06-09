Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на мине в ДонбассеREGNUM 16:30

В Донбассе подорвались на мине двое военнослужащих 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власти ДНР рассказали о новых небоевых потерях ВСУ в Донбассе

Аргументы и Факты14:20

Украинские силовики подорвались на мине в Донбассе

News.ru14:53

Стало известно о потерях ВСУ в Донбассе

Взгляд.ру14:27

В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Донбассе

Московский Комсомолец15:14

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

РИА Новости13:14

В Донбассе на мине подорвались два бойца ВСУ

Красная весна09:55

В Донбассе подорвались на мине два прапорщика из 36-й бригады морской пехоты ВСУ

КП - Донецк09:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Политика

Венецианская комиссия оценит законность роспуска парламента Молдавии

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит последние события в Молдавии, в том числе роспуск парламента, и даст им правовую оценку.
Обновлено в 15:50
Политика

Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями

Обновлено в 13:56
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде

Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Спецназ и казачий полк: охрана Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой и других артистов

На недавнем юбилейном шоу в Петербурге Леонтьев, исполняя хиты, спустился в зал: как всегда рядом была охрана, помогающая звезде.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество

В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов

Фермер из Астрахани Рустам Мудаев выкапывал яму под мусор и заметил в земле старинный бронзовый горшок.
Обновлено в 15:09
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Здоровье

Названы лучшие продукты для восполнения дефицита витамина В12

Медики из Великобритании перечислили лучшие продукты, которые помогут восполнить дефицит витамина В12.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Люди погибли при крушении самолёта в Португалии

Крушение легкомоторного самолёта произошло в западном регионе Португалии.
Обновлено в 15:03
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован

Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Здоровье

Названа причина преждевременной смерти молодых людей

По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 - с нехваткой овощей.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой

В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК вышли с совместным заявлением по поводу «дела Голунова»

Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Обновлено в 11:59
Кино

Сергей Безруков назвал жару в Петербурге страшной

Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Сирийские «Силы Тигра» отразили массированную атаку боевиков в Хаме

Обновлено в 08:51
Футбол

Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Происшествия

Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове

В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Политика

Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина

Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Экономика

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Обновлено в 15:59
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Российский Т-14 «Армата» стал лидером в рейтинге лучших танков в мире

Аналитики издания World Digital News составили рейтинг лучших танков мира, расположив на первом месте российский Т-14 «Армата».
Обновлено в 09:51
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Транспорт

Станцию метро «Девяткино» открыли на вход и выход

Опасные предметы обнаружены не были. Станцию метро «Девяткино» открыли на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба подземки.
Обновлено в 11:04
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное