Армия и оружие

ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНРФАН 11:25

Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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