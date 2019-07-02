Армия и оружие
ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНРФАН 11:25
Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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