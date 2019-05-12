Армия и оружие
ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом мореИзвестия 10:33
Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море. Видео маневров опубликовано в Facebook генштаба ВСУ в воскресенье, 12 мая. Учения проходили в рамках тренировок под названием VBSS (visit, board, search and seizure).
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