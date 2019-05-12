Армия и оружие

ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом мореИзвестия 10:33

Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море. Видео маневров опубликовано в Facebook генштаба ВСУ в воскресенье, 12 мая. Учения проходили в рамках тренировок под названием VBSS (visit, board, search and seizure).
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ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

Российская газета09:14

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Московский Комсомолец09:36

Украинские военные провели абордаж судов в открытом море

Газета.Ru11:31

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RT на русском11:37

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Вести.Ru08:23

ВС Украины провели учения по захвату судов

News.ru08:17

Вооруженные силы Украины провели учения по захвату судов в открытом море

ТАСС07:56
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