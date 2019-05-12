ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом мореИзвестия 10:33

Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море. Видео маневров опубликовано в Facebook генштаба ВСУ в воскресенье, 12 мая. Учения проходили в рамках тренировок под названием VBSS (visit, board, search and seizure).

Шоу-бизнес Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Общество В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Футбол Спартак — Уфа 1:0 Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".

Здоровье Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.

Шоу-бизнес Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса» По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.

Политика Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.

Хоккей Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.

Автоспорт Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.

Хоккей Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.

Армия и оружие Иран серьезно ответит на любые силовые действия США "Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.

Кино Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».

Происшествия Самолет из Антальи экстренно сел в Краснодаре В аэропорту Краснодара экстренную посадку утром 12 мая совершил самолет Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер», который летел из Антальи в Уфу.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.

Происшествия Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".

Космос Исторический SpaceX Falcon 9 core выйдет на всеобщее обозрение в Хьюстоне Вскоре посетители Космического центра Хьюстона смогут увидеть одну из ракет Falcon 9 компании SpaceX, которая дважды использовалась для выполнения миссий, заказанных NASA.

Армия и оружие В ДНР сбили два украинских беспилотника Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.