Армия и оружие

Вооруженные силы Украины не откажутся от обстрелов ДонбассаКрасная весна 09:56

Обстрелы позиций вооруженных сил ЛНР и ДНР в Донбассе будут продолжены Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил министр обороны Украины Степан Полторак, его слова 21 июня приводит УНИАН.
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Киев не откажется от обстрелов Донбасса

Вести.Ru07:17

В Минобороны Украины не планируют отказываться от обстрелов Донбасса

RT на русском09:18

Украина наотрез отказалась прекращать обстрелы Донбасса

Газета.Ru08:19

Полторак отказался прекращать обстрелы Донбасса

РБК12:26

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ не откажутся от обстрелов Донбасса

ТАСС06:55

Министр обороны Украины пообещал продолжать открывать ответный огонь в Донбассе

ФАН06:44

Украина отказалась прекращать огонь в Донбассе

Lenta.ru05:58
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Происшествия

Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю

Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Общество

Роскосмос разработал Кодекс профессиональной этики космонавтов РФ

Госкорпорация "Роскосмос" составила Кодекс профессиональной этики для космонавтов РФ, основанный на принципах законности и справедливости.
Обновлено в 12:28
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе

Обновлено в 12:47
Гаджеты

Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареей

Компьютерный гигант Apple объявил об отзыве 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с аккумулятором.
Обновлено в 01:53
Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»

Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено в 12:29
Кино

В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих

Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Политика

Путин назвал президентство Зеленского трагедией

Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой женился на девушке из Казани

Сообщается, что спутницей жизни во второй раз Влад Пугачев выбрал бухгалтера из Казани по имени Гузель.
Обновлено в 12:03
Политика

Иран получил предупреждение Трампа об ударах

Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Общество

Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Астрологи выделили шесть знаков Зодиака, которые предрасположены к богатству. По их мнению, гороскоп может многое рассказать о человеке.
Обновлено в 06:26
Политика

У парламента Грузии начался митинг после инцидента с депутатом Госдумы

Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев: «Хочу, чтобы сын жил спокойно»

Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от безвременно ушедшей четыре года назад Жанны Фриске.
Обновлено в 07:00
Политика

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Политика

Медведев рассказал об одном языке интеграции России и Белоруссии

Обновлено в 12:21
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Общество

Канал имени Москвы дал новую течь

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика

Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено в 09:58
Политика

Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси

По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.
Обновлено в 08:26
Наука

Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще

Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.
Обновлено в 06:00
Футбол

В «Зенит» может перейти защитник «Ливерпуля»

Согласно информации источника, "Зенит" заинтересован в услугах защитника Альберто Морено.
Обновлено в 13:13
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 13:40
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Футбол

Московское «Динамо» разгромило словенский «Рудар» в контрольном матче

Обновлено в 13:38
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Политика

Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Грузию

Обновлено в 13:33
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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Кучма Леонид Данилович
Политик
Советский и украинский политический и государственный деятель. Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в 2015-2018 гг. и с 2019 года. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины.
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