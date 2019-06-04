Политика
ВСУ обстреляли полную верующих мечеть в ДонецкеТелеканал 360° 03:57
Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов мечеть в Донецке. Это произошло во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.
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Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.
Обновлено в 12:36
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 12:28
Футбол
Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»
Обновлено в 12:29
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Футбол
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, приедет в Россию
После выходки число подписчиков Волански за сутки выросло с 300 тысяч до 3 млн.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Политика
Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»
Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:44
Транспорт
Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»
В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 10:35
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Экономика
Минсельхоз РФ допускает продление до 2030 года госпрограммы развития села
Минсельхоз РФ допускает продление до 2030 года госпрограммы комплексного развития сельских территорий, действие которой сейчас ограничено 2025 годом, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 11:45
Политика
Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".
Обновлено в 10:25
Религия
Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ
Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала пророчество, какой станет ее дочь через 5 лет
Певица сделала необычный портрет Лизы.
Обновлено в 10:00
Экономика
На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера
На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Безрукова отказалась от «Кинотавра»
Актриса Ирина Безрукова не поехала в Сочи на кинофестиваль "Кинотавр", который откроется в ближайшие выходные, передает Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:02
Экономика
Около 70% строящегося жилья будет завершено без перехода на эскроу
Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Обновлено в 11:26
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Осло россиянина задержали за нападение с ножом на филиппинца
Россиянин, который несколько лет живет в Норвегии и давно известен полиции, ударил с ножом 30-летнего филиппинца.
Обновлено в 13:08
Космос
В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет
Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.
Обновлено вчера в 11:17
Игры
Google расскажет об играх и стоимости подписки на Stadia 6 июня
Google проведет презентацию, посвященную облачной платформе Stadia 6 июня в 19:00 мск.
Обновлено вчера в 17:22
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Общество
Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару
Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30