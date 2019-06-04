Армия и оружие

ВСУ обстреляли мечеть в ДонецкеREGNUM 02:33

По свидетельствам очевидцев, обстрел начался около 7:30 мск. К счастью, мины не попали во двор мечети, где в тот момент находились верующие и около десяти детей. Огонь предположительно вёлся со стороны населённого пункта Пески.
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В Донецке в мечети находились около 70 человек при обстреле со стороны ВСУ

РИА Новости04:07

В ДНР из-за обстрелов со стороны украинских силовиков повреждены мечеть и вагонное депо

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РЕН ТВ публикует видео с места обстрела мечети в Донецке украинскими военными

РЕН ТВ05:06

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RT на русском05:58

Срочное сообщение СЦКК: по мечети в Донецке украинские украинская армия выпустила девять мин

КП - Донецк05:09

СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по мечети в Донецке в Ураза-байрам

Rusvesna.su02:01
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает важным заключение торгового соглашения между ЕС и США, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Происшествия

В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом

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Наука

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Политика

Трамп задремал во время речи королевы

Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
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Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
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Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
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Россияне употребляют слишком мало молока и картофеля

Все жители России употребляют в пищу недостаточное количество картофеля, фруктов и молока, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».
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Гаджеты

Apple перестала обновлять устаревшие модели iPhone

Apple больше не будет выпускать обновления операционной системы для устаревших моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:02
Транспорт

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В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
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Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына

Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
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Политика

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Известно, что у Кафельниковой весьма нестабильное психическое состояние: время от времени девушка пребывает в депрессии.
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Экономика

Siemens и Philips заподозрили в подкупе китайских чиновников

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HMD Global объявила о начале продаж в России смартфона Nokia 3.2 с самым большим дисплеем в своей ценовой категории.
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Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Слухи о беременности подруги Тимати, модели Анастасии Решетовой, гуляют среди поклонников пары уже не первый месяц.
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О своем стремлении участвовать в конкурсе Бузова заявляла еще в 2018 году после неудачного выступления Юлии Самойловой.
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Общество

Умерла супруга президента Израиля

Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
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Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

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Происшествия

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Обновлено в 06:28
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