Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в ДонецкеREGNUM 02:33
По свидетельствам очевидцев, обстрел начался около 7:30 мск. К счастью, мины не попали во двор мечети, где в тот момент находились верующие и около десяти детей. Огонь предположительно вёлся со стороны населённого пункта Пески.
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