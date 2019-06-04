Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрамВести.Ru 04:17

Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы. Один из очевидцев рассказал о последствиях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

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