Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на УкраинеФАН 04:15

По имеющимся данным, в воскресенье в течение получаса — с 07.10 до 07.40 — зафиксирован обстрел со стороны украинских военных. Кроме того, в представительстве добавили, что с 08.20 до 08.50 поселок Гольмовский оказался под минометным огнем, ВСУ выпустили по нему 11 мин.
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ВСУ атаковали Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Газета.Ru05:38

В ДНР сообщили об обстрелах после начала президентских выборов на Украине

РБК04:00

ВСУ обстреляли Горловку из минометов через 20 минут после начала выборов на Украине

ТАСС02:37

ВСУ атаковали Горловку спустя 20 минут после начала выборов

Известия02:53

В день выборов президента Украины ВСУ обстреляли окраины Горловки в Донбассе

Life.ru02:46

Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости03:00

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

RT на русском02:34
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Политика

Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде

Обновлено в 02:02
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В Пулково охранник погиб при пожаре на парковке

В санкт-петербургском аэропорту Пулково при пожаре на парковке погиб охранник.
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Артемий Панарин повторил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне

Обновлено вчера в 21:33
Театры

Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой

В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.
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Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Политика

Саакашвили отреагировал на комплименты Зеленского

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на хвалебные слова в его адрес, сказанные кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:59
Экономика

В России изменятся правила зачисления зарплат

Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
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Происшествия

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Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика

Косачёв: Порошенко полностью разорвёт экономические связи с РФ

Украину ждёт полный разрыв экономических связей с Россией, если у власти останется Пётр Порошенко, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве

Обновлено в 05:17
Политика

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено в 04:44
Футбол

Назаров сравнил «Спартак» с инфарктом и инсультом в новой песне

В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.
Обновлено в 03:16
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Наука

Ученые нашли способ сделать человека невидимым для комаров

Выращенных с измененным ДНК насекомых сажали в емкость, которая позволяла располагать у выхода образцы пота людей и животных, защищая их от комаров противомоскитной сеткой.
Обновлено 29 марта в 07:29
Происшествия

В Новой Москве столкнулись автобус, грузовик и иномарка

Обновлено в 05:32
Футбол

Зидан рассказал о будущем Бэйла в «Реале»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о будущем полузащитника Гарета Бэйла в команде. Гарет является важным членом команды.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Певица Натали принимает поздравления с 45-летием

Уроженка Нижегородской области, популярная и привлекательная певица Натали радует поклонников и в 45 лет.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Уральский город остался без воды из-за коммунальной аварии

В сообщении регионального МЧС указывается, что без воды остались 298 многоквартирных жилых домов, 146 частных домов, а также 22 социально-значимых объекта, в числе которых «Камышловское профтехучилище-интернат», «Спецкоррекционная школа», «Общежитие педагогического колледжа», хирургическое отделение центральной районной больницы, в которых постоянно находятся люди.
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Политика

Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов

США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.
Обновлено в 02:49
Финансы

Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей

В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
Обновлено в 03:17
Происшествия

За угон торгового судна подросткам грозит до 30 лет тюрьмы

В угоне торгового судна El Hiblu 1 суд Мальты обвинил троих молодых людей из Гвинеи и Кот-д’Ивуара.
Обновлено в 05:18
Музыка

Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Обновлено вчера в 21:07
Экономика

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 06:06
Армия и оружие

Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon

Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
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