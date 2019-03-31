Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на УкраинеФАН 04:15
По имеющимся данным, в воскресенье в течение получаса — с 07.10 до 07.40 — зафиксирован обстрел со стороны украинских военных. Кроме того, в представительстве добавили, что с 08.20 до 08.50 поселок Гольмовский оказался под минометным огнем, ВСУ выпустили по нему 11 мин.
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