Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирияРИА Новости 14:08
В настоящее время Первомайск частично обесточен. По информации источника РИА Новости, обстрел начался в 19:00 по московскому времени и до сих пор не прекращается. С полуночи 21 июля в Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске.
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Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
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В США изменят тест на получение гражданства
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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
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