Происшествия
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирияРИА Новости 14:08
В настоящее время Первомайск частично обесточен. По информации источника РИА Новости, обстрел начался в 19:00 по московскому времени и до сих пор не прекращается. С полуночи 21 июля в Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске.
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Музыка
Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке
Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.
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Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
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Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
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Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
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Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню
Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Стоит отметить, что сестра Ольги Бузовой всегда старалась не отставать от телезвезды.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 11:19
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
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Обновлено в 00:31
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
В Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня
С полуночи 21 июля в Донбассе вступает в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным.
Обновлено в 17:15
Политика
Зеленский показал на видео ржавую «Украину»
Обновлено в 18:52
Происшествия
На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд
Обновлено в 06:45
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика
В НАТО призвали Иран освободить британский танкер
В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
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Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Футбол
Арнор Сигурдссон: «У „Оренбурга“ не было шансов»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы в матче 2-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:1) отметил, что его команда контролировала игру от начала и до конца.
Обновлено в 14:45
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
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Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Иран продемонстрировал доказательство лжи США о «сбитом» беспилотнике
Время в кадре соответствует бортовым часам летательного аппарата – он продолжает снимать американский корабль даже после заявления Трампа о том, что беспилотник сбит.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол
Испания и Португалия вышли в полуфинал юношеского ЧЕ
Сборная Португалии разгромила Армению в матче 3-го тура группового этапа юношеского чемпионата Европы.
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«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
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Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Общество
Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках» в 2020 году
Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют на территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году, сообщается на сайте мэра Москвы.
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