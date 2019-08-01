В результате атаки украинских силовиков пострадали три ополченца. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли позиции народной милиции ДНР, тем самым нарушив действующие договоренности о прекращении огня. Атака была совершена с помощью беспилотников.

ВСУ нанесли удар с беспилотников по позициям ДНР

Футбол Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром» Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".

Футбол Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.

Наука Что такое квантовый дарвинизм: две физики одной Вселенной Квантовый дарвинизм предполагает, что именно взаимодействие системы с окружающей средой вызывает декогеренцию, а вовсе не наличие наблюдателя.

Футбол Судья в матче Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды Главный арбитр ответной встречи между румынским футбольным клубом "Университатя" и венгерским "Гонведом" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы североирландец Арнольд Хантер не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды.

Шоу-бизнес Укушенная Волочкова закричала прямо во время съемки Анастасия Волочкова нырнула в море. Однако там скандально известную балерину подстерегло нечто. Анастасия Волочкова на заслуженном отдыхе.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

Финансы Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа В целом же с прошлого закрытия торгов евро к 21:30 подорожал на 60 коп.

Политика Трамп оценил свой разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Музыка Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.

Происшествия «Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.

Политика Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

Футбол Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".

Экономика А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.

Кино Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).

Политика Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.

Экономика Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.

Политика Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады "Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Здоровье Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.