Армия и оружие

ВСУ нанесли удар с беспилотников по позициям ДНРТК Звезда 13:03

В результате атаки украинских силовиков пострадали три ополченца. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли позиции народной милиции ДНР, тем самым нарушив действующие договоренности о прекращении огня. Атака была совершена с помощью беспилотников.
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По словам главы думского комитета по обороне, экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, в воздушно-десантных войсках планируется сформировать пять новых танковых батальонов.
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