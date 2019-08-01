Армия и оружие
ВСУ нанесли удар с беспилотников по позициям ДНРТК Звезда 13:03
В результате атаки украинских силовиков пострадали три ополченца. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли позиции народной милиции ДНР, тем самым нарушив действующие договоренности о прекращении огня. Атака была совершена с помощью беспилотников.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Футбол
Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 04:35
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Наука
Что такое квантовый дарвинизм: две физики одной Вселенной
Квантовый дарвинизм предполагает, что именно взаимодействие системы с окружающей средой вызывает декогеренцию, а вовсе не наличие наблюдателя.
Обновлено 29 июля в 20:02
Футбол
Судья в матче Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответной встречи между румынским футбольным клубом "Университатя" и венгерским "Гонведом" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы североирландец Арнольд Хантер не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
Укушенная Волочкова закричала прямо во время съемки
Анастасия Волочкова нырнула в море. Однако там скандально известную балерину подстерегло нечто. Анастасия Волочкова на заслуженном отдыхе.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Финансы
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
В целом же с прошлого закрытия торгов евро к 21:30 подорожал на 60 коп.
Обновлено в 14:47
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:13
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 10:56
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Обновлено в 15:24
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки горящей Сибири
Обновлено в 11:01
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять
Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).
Обновлено в 07:58
Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во «Дворец на Яузе» в январе
Обновлено в 09:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Трех косаток из «китовой тюрьмы» отправят к месту выпуска
Обновлено вчера в 07:57
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Шаманов рассказал о планах создать пять новых танковых батальонов ВДВ
По словам главы думского комитета по обороне, экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, в воздушно-десантных войсках планируется сформировать пять новых танковых батальонов.
Обновлено в 17:30