У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение силRT на русском 06:39

Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

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