Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение силRT на русском 06:39
Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.
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Свадебный подарок: Серов отписал дочери и зятю особняк
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Транспорт
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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
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Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
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Россиянин Куруглиев завоевал золото Европейских игр
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Авто
Интерьер Kia Seltos показан во всех подробностях
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Политика
Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы в новой версии КоАП был прописан пункт о конфискации машин у водителей, совершивших ДТП в состоянии опьянения.
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Обновлено в 10:16
Происшествия
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Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог
Обновлено в 01:07
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
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Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
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Плющенко и Рудковская освятили особняк, чтобы изгнать бесов
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Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Транспорт
В России водителей хотят лишать прав за нечитаемые номера
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ, если «водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 000 рублей или даже лишить прав».
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«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила мам, выкладывающих фото кормления грудью
Ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина резко высказать в отношении мамочек, которые публикуют в Инстаграм фотографии во время кормления детей грудью.
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Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
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Гаджеты
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Менеджер по продуктам Xiaomi, Лао Вэй, опубликовал официальные фото грядущего смартфона Xiaomi CC9.
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Экономика
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Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
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