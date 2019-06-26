Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение силRT на русском 06:39
Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Происшествия
В Крыму утонули двое российских десантников
Обновлено в 05:55
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Футбол
«Спартак» проиграл «Ростову» на турнире в Австрии
Московский "Спартак" уступил "Ростову" в матче первого круга товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:13
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Футбол
Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Фомин перешел в «Уфу»
Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в Российской Премьер-Лиге, сообщила пресс-служба краснодарской команды.
Обновлено в 14:47
Энергетика
Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан
В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено в 12:44
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — рассказал представитель Кремля.
Обновлено в 13:54
Музыка
Музыканты группы Scorpions оценили пермского балалаечника
Обновлено вчера в 23:34
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы избрана вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Обновлено в 14:33
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Наука
100 000 фотографий собрал всероссийский «народный» гербарий
Платформа iNaturalist объединяет 600 000 пользователей по всему свету, сделавших суммарно уже более 22 миллионов наблюдений.
Обновлено в 15:18
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Актер сериала «Кадетство» Сергей Жолобов сдал ДНК-тест на отцовство
Актер запомнился зрителям благодаря роли в сериале «Кадетство» – там он играл папу одного из курсантов.
Обновлено в 14:17
Технологии
«Мегафон» начнет выдавать заказы из интернет-магазинов
Как рассказал газете «Коммерсантъ» гендиректор компании «Мегафон-ритейл» Кирилл Шибанов, до конца 2019 года оператор планирует открыть пункты выдачи заказов в пилотных салонах по всей географии присутствия.
Обновлено в 07:40
Политика
В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост
По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко Украина и Россия всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ
Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН назвал причиной такого поведения украинских солдат накопившиеся внутренние противоречия.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери
Врачи запрещают следователям Ленинградской области допрашивать старшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова по делу об убийстве его матери, передает ТАСС.
Обновлено в 11:15
Общество
Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца
В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Кино
Вышел трейлер финального сезона сериала «Оранжевый — хит сезона»
Обновлено в 15:02