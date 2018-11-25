Армия и оружие
Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости. Обстрел начался около 23.00 и осуществляется посредством различных видов вооружений, в том числе тяжелой артиллерией.
РИА Новости16:40
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Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов
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Армия и оружие
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Обновлено в 20:31
Армия и оружие
Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»
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Обновлено в 20:43
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
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Армия и оружие
ГП Украины проверит Россию по статье об агрессии
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Обновлено в 17:45
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено в 13:19
Армия и оружие
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Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.
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Армия и оружие
Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией
«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере
Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери
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Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности и Военная Академия Генерального Штаба провели круглый стол
Организатором круглого стола выступил Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.
Обновлено в 19:36