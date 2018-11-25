Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР
РИА Новости
16:40

Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости. Обстрел начался около 23.00 и осуществляется посредством различных видов вооружений, в том числе тяжелой артиллерией.
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