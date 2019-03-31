Армия и оружие
ВСУ атаковали Горловку через 20 минут после начала выборов на УкраинеГазета.Ru 05:38
В день президентских выборов на Украине - в воскресенье, 31 марта - вооруженные силы страны совершили минометную атаку по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки в Донбассе.
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