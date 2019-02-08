Армия и оружие
ВСУ анонсировали учения вблизи КрымаРИА Новости 08:13
Воздушные силы ВС Украины сообщают, что планируют провести четыре учения с боевой стрельбой в 2019 году, первые стрельбы пройдут в феврале на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, граничащей с Крымом.
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АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
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Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья
В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:23
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Биатлонистки сборной Германии одержали победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено в 18:05
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США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
Обновлено в 14:15
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Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
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Обновлено в 06:26
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На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Авто
В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo
В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Политика
Трамп уточнил место проведения саммита с Ким Чен Ыном
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в конце февраля во Вьетнаме.
Обновлено в 19:57
Наука
Опровергнут известный миф о похмелье
Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.
Обновлено в 02:47
Кино
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Обновлено в 10:34
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
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Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5
В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
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Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Общество
Назван самый опасный стиральный порошок
Специалисты «Росконтроля» проверили стиральные порошки и выяснили, как они стирают и насколько безопасны для здоровья.
Обновлено в 00:46
Здоровье
В США появилась смертельная болезнь, превращающая оленей в зомби
Формально называемая хроническим истощающим заболеванием болезнь поражает головной мозг, спинной мозг и вызывает резкое снижение веса, потерю координации и повышенную агрессию у животного.
Обновлено в 20:08
Экономика
Moody’s повысило суверенный рейтинг России
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Обновлено в 17:16
Наука
Капсула с микроиглой доставила инсулин в желудок свиньи
Испытания капсул с инсулином на свиньях и крысах показали, что они способны доставлять в кровь количество вещества, сравнимое с традиционными подкожными инъекциями, рассказывают авторы статьи в Science.
Обновлено в 06:43
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35