Армия и оружие

ВСУ анонсировали учения вблизи КрымаРИА Новости 08:13

Воздушные силы ВС Украины сообщают, что планируют провести четыре учения с боевой стрельбой в 2019 году, первые стрельбы пройдут в феврале на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, граничащей с Крымом.
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Украинские военные проведут учения близ Крыма

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«Жителям Крыма опасаться не стоит»: В республике прокомментировали планы Киева провести учения в Херсоне

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В Крыму назвали ракетные учения ВСУ у границ полуострова провокацией

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В Крыму отреагировали на планы ВСУ провести учения вблизи полуострова

Газета.Ru12:49

В Крыму прокомментировали планы Киева провести учения вблизи полуострова

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ВСУ анонсировали учения вблизи Крыма

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ВСУ проведут стрельбы у Крыма с использованием «Буков»

News.ru08:29
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После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных

Обновлено в 15:59
Авто

Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено в 13:20
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто

АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке

Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья

В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:23
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Происшествия

В Испании столкнулись два поезда

В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.
Обновлено в 14:39
Спорт

Биатлонистки сборной Германии выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Биатлонистки сборной Германии одержали победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Обновлено в 14:15
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Происшествия

При пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго» погибли десять человек

Обновлено в 05:47
Кино

Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»

Обновлено в 06:26
Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Авто

В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo

В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Политика

Трамп уточнил место проведения саммита с Ким Чен Ыном

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в конце февраля во Вьетнаме.
Обновлено в 19:57
Наука

Опровергнут известный миф о похмелье

Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.
Обновлено в 02:47
Кино

Умер английский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:34
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Политика

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Авто

Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5

В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Гаджеты

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Общество

Назван самый опасный стиральный порошок

Специалисты «Росконтроля» проверили стиральные порошки и выяснили, как они стирают и насколько безопасны для здоровья.
Обновлено в 00:46
Общество

Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете

Обновлено в 15:27
Здоровье

В США появилась смертельная болезнь, превращающая оленей в зомби

Формально называемая хроническим истощающим заболеванием болезнь поражает головной мозг, спинной мозг и вызывает резкое снижение веса, потерю координации и повышенную агрессию у животного.
Обновлено в 20:08
Экономика

Moody’s повысило суверенный рейтинг России

Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1". Об этом сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 17:16
Наука

Капсула с микроиглой доставила инсулин в желудок свиньи

Испытания капсул с инсулином на свиньях и крысах показали, что они способны доставлять в кровь количество вещества, сравнимое с традиционными подкожными инъекциями, рассказывают авторы статьи в Science.
Обновлено в 06:43
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
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