Список регионов, в которых могут запустить пилотные проекты по распространению страхования жилья от ЧС, обнародовал Всероссийский союз страховщиков. Как ожидается, закон вступит в силу 4 августа. Информация появилась от вице-президента организации Евгения Уфимцева.

ВСС назвал 14 пилотных регионов для получения страховок жилья от ЧС

Армия и оружие Военнослужащие РФ приготовили яичницу от тепла двигателя танка Т-80 Российские участники конкурса ремонтных бригад "Рембат-2019", проходящего в рамках Армейских международных игр, приготовили кофе в турке и яичницу от тепла двигателя ГТД-1000Т танка Т-80.

Армия и оружие Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Футбол Семин поздравил всех железнодорожников страны с профессиональным праздником Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ (2:1) поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Общество Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

Энергетика Путин подписал закон о сдерживании стоимости бензина и дизтоплива В тексте документа, появившегося на портале нормативно-правовых актов, говорится, что с 1 июля по 30 декабря оптовая стоимость бензина АИ-92 пятого класса в России достигнет 51 тыс. рублей за тонну.

Шоу-бизнес Принц Гарри нежно поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри нежно поздравил свою возлюбленную на странице герцогов Сассекских в социальной сети Instagram.Меган Маркл и принц Гарри ведут собственный Instagram.

Происшествия Француз перелетел Ла-Манш на доске Французский изобретатель Франки Запата со второй попытки смог пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске, спроектированной самостоятельно.

Кино Умер обладатель премии «Оскар» режиссер-документалист Пеннебейкер Американский режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер умер 1 августа в своем доме в Лонг-Айленде в возрасте 94 лет.

Происшествия Истребитель потерпел крушение в Иране Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".

Футбол Букмекеры не верят в гостевую победу «Краснодара» над «Зенитом» Победа «Краснодара» в гостевом поединке с «Зенитом» оценивается букмекерами коэффициентами от 3,7 до 4,32, в зависимости от выбранной конторы.

Технологии Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.

Технологии Половину расширений Google Chrome устанавливали менее 16 раз Порядка 87% расширений в магазине имеют базу установок менее тысячи, а это рубеж, который рассматривается многими разработчиками приложений как провал.

Финансы Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.

Транспорт В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра Частичное отключение электропитания произошло в воскресенье днем в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова заставила сына пойти в театральный институт Сын побоялся идти наперекор Меньшовой и выбрал уже протоптанную тропинку к актерской деятельности, чем сейчас вполне доволен.