Экономика
ВСС назвал 14 пилотных регионов для получения страховок жилья от ЧСАктуальные Новости 02 августа в 13:07
Список регионов, в которых могут запустить пилотные проекты по распространению страхования жилья от ЧС, обнародовал Всероссийский союз страховщиков. Как ожидается, закон вступит в силу 4 августа. Информация появилась от вице-президента организации Евгения Уфимцева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Закон о страховании жилья от ЧС может увеличить долю застрахованной жилплощади до 20% в 2020 году
Интерфакс02 августа в 07:12
ВСС назвал 14 пилотных регионов для распространения страховок жилья от ЧС
РИА Новости02 августа в 09:27
Страховщики назвали пилотные регионы, где заработает новая система страхования жилья
Говорит Москва02 августа в 09:43
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Армия и оружие
Военнослужащие РФ приготовили яичницу от тепла двигателя танка Т-80
Российские участники конкурса ремонтных бригад "Рембат-2019", проходящего в рамках Армейских международных игр, приготовили кофе в турке и яичницу от тепла двигателя ГТД-1000Т танка Т-80.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Иран задержал второй за месяц иностранный танкер
Обновлено в 07:04
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Происшествия
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
В Днепре мужчина получил ранение во время конфликта из-за Дня ВДВ, сообщает "Информатор".
Обновлено в 05:30
Футбол
Семин поздравил всех железнодорожников страны с профессиональным праздником
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ (2:1) поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.
Обновлено в 07:07
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 06:43
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
Обновлено в 06:22
Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании стоимости бензина и дизтоплива
В тексте документа, появившегося на портале нормативно-правовых актов, говорится, что с 1 июля по 30 декабря оптовая стоимость бензина АИ-92 пятого класса в России достигнет 51 тыс. рублей за тонну.
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри нежно поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри нежно поздравил свою возлюбленную на странице герцогов Сассекских в социальной сети Instagram.Меган Маркл и принц Гарри ведут собственный Instagram.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Француз перелетел Ла-Манш на доске
Французский изобретатель Франки Запата со второй попытки смог пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске, спроектированной самостоятельно.
Обновлено в 07:10
Кино
Умер обладатель премии «Оскар» режиссер-документалист Пеннебейкер
Американский режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер умер 1 августа в своем доме в Лонг-Айленде в возрасте 94 лет.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено вчера в 06:55
Футбол
Букмекеры не верят в гостевую победу «Краснодара» над «Зенитом»
Победа «Краснодара» в гостевом поединке с «Зенитом» оценивается букмекерами коэффициентами от 3,7 до 4,32, в зависимости от выбранной конторы.
Обновлено 02 августа в 10:20
Единоборства
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 03:32
Технологии
Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров
Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.
Обновлено в 02:13
Технологии
Половину расширений Google Chrome устанавливали менее 16 раз
Порядка 87% расширений в магазине имеют базу установок менее тысячи, а это рубеж, который рассматривается многими разработчиками приложений как провал.
Обновлено в 04:48
Происшествия
СК возбудил дело против ФБК Навального об отмывании 1 млрд рублей
Дело возбуждено по факту отмывания 1 миллиарда рублей, полученных из-за рубежа преступным путем.
Обновлено вчера в 08:36
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено 02 августа в 09:22
Транспорт
В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра
Частичное отключение электропитания произошло в воскресенье днем в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.
Обновлено в 07:10
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова заставила сына пойти в театральный институт
Сын побоялся идти наперекор Меньшовой и выбрал уже протоптанную тропинку к актерской деятельности, чем сейчас вполне доволен.
Обновлено в 03:00
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено 02 августа в 14:41