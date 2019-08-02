Экономика

В России запускается новая программа страхования жильяРБК вчера в 14:40

С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам. Новые программы призваны в том числе покрыть ущерб от чрезвычайных ситуаций.
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Россиянам объяснили, в чем главное преимущество новой строки в платежке за ЖКХ

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Страховщики меняют виды на жилье

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Во сколько обойдется страхование жилья от чрезвычайных ситуаций?

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ГТРК Нижний Новгород01 августа в 04:48

В России запускается новая программа страхования жилья

РБКвчера в 14:40
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Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол

Главного тренера «Браги» со скандалом высадили с самолета

Обновлено в 03:11
Политика

Глава АРБ: Новый пакет санкций США не окажет значительного влияния на банки РФ

Новый пакет санкций США не приведет к ощутимому ущербу для российских банков, хотя в целом какое-то влияние может быть, считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Политика

Власти Ирана отказали во встрече Зарифа с Трампом

Иран отклонил предложение по встрече главы МИДа Джавада Зарифа с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 05:54
Интернет

Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Около 55 тыс. зрителей ожидается на матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»

Футбольный клуб "Зенит" ожидает, что матч четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" посетят около 55 тыс. болельщиков.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Игорь Бузов перестал публиковать совместные снимки дочерей

Игорь Бузов, отец двух известных сестер, перестал с января 2019 года размещать их совместные фотографии и видеозаписи на своей страничке в Instagram.
Обновлено в 06:02
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество

Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького

Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов.
Обновлено в 05:47
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром

Обновлено в 05:06
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Футбол

Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца

Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол

«Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома

«Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.
Обновлено в 04:27
Музыка

Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории

Обновлено вчера в 16:20
Культура

Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы

После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия

На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар

«Силами авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края», — говорится в сообщении на сайте Авиалесоохраны.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

В Китае прошла церемония открытия четырех конкурсов Армейских международных игр

Конкурсы Армейских международных игр, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики, открылись в субботу на полигоне Корла в Китае.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад

В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.
Обновлено в 05:44
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Игры

В Control не будет «Новой игры +» из-за малого размера команды, а фоторежим добавят после запуска

В разговоре с журналистами IGN директор по связям с общественностью в Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) коснулся этих тем, заявив, что режим «Новая игра +» для Control не обсуждается, учитывая ограниченные ресурсы команды.
Обновлено в 03:10
Единоборства

Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом

Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Крис Сайборг принесла извинения президенту промоушена Дэну Уайту за видео, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

Три человека погибли, двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на власти.
Обновлено в 01:40
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