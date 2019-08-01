Экономика
ВСС назвал 14 пилотных регионов для получения страховок жилья от ЧСАктуальные Новости 02 августа в 13:07
Список регионов, в которых могут запустить пилотные проекты по распространению страхования жилья от ЧС, обнародовал Всероссийский союз страховщиков. Как ожидается, закон вступит в силу 4 августа. Информация появилась от вице-президента организации Евгения Уфимцева.
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Определены пилотные регионы для запуска программы страхования жилья от ЧС
Ведомости02 августа в 12:37
ВСС назвал 14 пилотных регионов для распространения страховок жилья от ЧС
РИА Новости02 августа в 09:27
Закон о страховании жилья от ЧС может увеличить долю застрахованной жилплощади до 20% в 2020 году
Интерфакс02 августа в 07:12
Страховщики определили 14 пилотных регионов для запуска программ страхования жилья от ЧС
ТАСС02 августа в 06:55
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
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